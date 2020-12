Bình Định: Phát hiện chi sai, thu hồi hàng tỷ đồng về cho ngân sách

Ngày 5/12, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Tùng cho biết, năm 2020 tỉnh này đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện khó khăn, được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử, đó là đại dịch Covid-19.

Đối với tỉnh Bình Định, ngoài những khó khăn chung, còn chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài vào những tháng đầu năm và thiên tai bão lũ xảy ra liên tiếp trên diện rộng vào những tháng cuối năm, gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

"Tuy nhiên, đến nay có thể khẳng định chúng ta đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt "mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, cơ bản kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân và quyết tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội", ông Tùng nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long phát biểu tại kỳ họp.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định, trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của tỉnh cao nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, tổng thu ngân sách nhà nước vượt 23,6% dự toán năm, kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt mốc hơn 1 tỷ USD.

Theo đó, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 3,61%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.187 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 11.330 tỷ đồng.

Về đầu tư trong nước, năm 2020 toàn tỉnh Bình Định thu hút 114 dự án với tổng số vốn đầu tư 19.566 tỷ đồng, có 3 dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn 9 triệu USD.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động du lịch tỉnh Bình Định trong năm nay giảm đáng kể, lượng khách đến tỉnh này chỉ đạt 2,22 triệu lượt khách, giảm 54% so với cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.370 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ.

Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung. Ảnh: Ng.Dũng.

Về công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra kiểm tra, tỉnh Bình Định đã tiến hành 60 cuộc thanh tra hành chính, 191 cuộc thanh tra chuyên ngành và 31 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chồng tham nhũng.

Qua đó, phát hiện chi sai, không đúng mục đích, định mức quy định, thu hồi lại cho ngân sách hơn 10 tỷ đồng, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xử lý 9 tập thể, 22 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

"Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu, tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng trên mức trung bình so với cả nước. Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung", ông Long cho hay.