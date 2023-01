Bình Định "quay xe", tái ký hợp đồng với Rafaelson - Jermie Lynch?

Những ngày qua, không ít người hâm mộ bóng đá Bình Định lo ngại CLB sẽ lâm vào tình cảnh xấu nhất là giải thể như Than Quảng Ninh hay Sài Gòn FC. Lý do bởi theo công văn do Giám đốc công ty cổ phần Bình Định Sport - đơn vị quản lý bóng đá Bình Định, ông Nguyễn Hữu Sang ký, khoản nợ hiện hữu của CLB này lên tới 38,5 tỷ đồng, trong đó có 20 tỷ đồng nợ tiền thưởng các cầu thủ.

Jermie Lynch ghi tới 8 bàn cho Bình Định ở mùa vừa qua. Ảnh: LĐ.

Ngoài ra, văn bản từ phía công ty cổ phần Bình Định Sport cũng đề nghị địa phương trích ngân sách hoặc kêu gọi hỗ trợ cho CLB bóng đá Bình Định 15 tỷ đồng, tiền thưởng cho toàn đội, cũng như giúp cho đội bóng đất võ có thêm nhà tài trợ mới, góp 50% kinh phí hoạt động của CLB kể từ mùa giải năm sau.

Rất may là ngay sau đó, phía nhà tài trợ đã lên tiếng trấn an tất cả khi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ đội bóng ở mùa giải 2023: "Với tư cách là nhà tài trợ chính cho CLB bóng đá TopenLand Bình Định, TopenLand và các nhà tài trợ khác khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tài trợ theo đúng cam kết. Chúng tôi tin rằng, CLB bóng đá TopenLand Bình Định sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, đạt thành tích cao, đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ".

Rõ ràng, khó khăn tài chính là điều có thật với CLB Bình Định lúc này và đó là lý do vì sao họ không còn mạnh tay tăng cường lực lượng như giai đoạn đầu mùa giải 2022. Thay vào đó, đội bóng đất Võ tỏ ra dè dặt trong việc chiêu binh mãi mã. Cụ thể, họ mới ký với 2 nội binh là Cao Văn Triềnvà Nguyễn Công Thành - những cầu thủ mùa vừa qua khoác áo Sài Gòn FC.

Rafaelson từng lập hat-trick giúp Bình Định nhấn chìm Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy.

Về ngoại binh, HLV Nguyễn Đức Thắng đã cho tiến hành thử việc hàng loạt gương mặt. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, như chất lượng tốt lại đòi lương cao, CV có chút "số má" nhưng lại có tiền sử chấn thương hay chỉ đủ trình đá Hạng Nhất... nên đến lúc này, cựu danh thủ Thể Công mới chỉ chấm Nik Omladic - tiền đạo từng khoác áo Eintracht Braunschweig, Greuther Furth hay Hansa Rostock của Đức, từng ra sân tại Bundesliga, từng khoác áo ĐTQG Slovenia (6 trận) và từng được định giá lên tới 1,1 triệu euro, đồng thời ký hợp đồng 1 năm với cầu thủ Việt kiều Nga Victor Lê cho suất Việt kiều tại V.League 2023...

Trong tình thế ngặt nghèo, HLV Nguyễn Đức Thắng đang tính tới phương án tái ký hợp đồng với Rafaelson và Jermie Lynch - những ngoại binh đã chơi tốt cùng họ ở mùa giải vừa qua. Mùa giải 2022, Rafaelson ra sân 21 trận cho Bình Định và ghi 5 bàn, trong đó có cú hat-trick trên sân Hàng Đẫy, giúp đội bóng đất Võ có chiến thắng 3-0 trước Hà Nội FC. Trong khi đó, Jermie Lynch ra sân 16 trận cho Bình Định và ghi tới 8 bàn...

Cho tới thời điểm này, Bình Định đã chia tay một số cái tên thi đấu kém hiệu quả ở mùa giải vừa qua như Đặng Văn Trâm, Vũ Viết Triều, Vũ Hữu Quý, Lê Tiến Anh, Nguyễn Huỳnh Hữu An, Trần Văn Trung, Trần Đình Bảo và ngoại binh Hendrio Araujo Dasilva.