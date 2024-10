Lãnh đạo Bình Định yêu cầu Sở TN&MT chia sẻ dữ liệu theo dõi mỏ khoáng sản cho công an, Sở GTVT

Sớm khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp làm việc với Khu Quản lý đường bô III, Ban QLDA 2, 85, Công ty TNHH BOT 36.71 và các đơn vị có liên quan, yêu cầu khắc phục các hư hỏng mặt đường, bất cập trên tuyến Quốc lộ 19.

Để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa năm 2024 sắp đến. Trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

Cần sớm khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tại khu vực Km 38+570, tuyến Quốc lộ 19 (xóm 1, Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn), lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 40 km/h (biển P.127) và có biển phụ theo khung giờ (khu vực Trường tiểu học Tây Xuân).

Tại khu vực Km 39+482, cầu Đồng Xiêm, tuyến Quốc lộ 19 (xóm 2, Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn), kiến nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư triển khai thi công cầu Đồng Xiêm, để bề rộng mặt cầu đồng bộ với bề rộng mặt đường trước cầu, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông.

Lắp đặt đèn chiếu sáng đoạn từ Công ty cổ phần đào tạo lái xe Tây Sơn qua khỏi Cầu Đồng Xiêm. Đặt biển báo "giao nhau với đường ưu tiên" biển W.208 trên đường đất vào Làng phía Nam, để đảm bảo cho người tham gia giao thông biết sắp đến vị trí giao nhau với đường ưu tiên.

Dự án quốc lộ 19 đang được thi công mở rộng, đi qua địa bàn huyện Tây Sơn, Bình Định. Ảnh: DT.

"Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chia sẻ dữ liệu theo dõi, giám sát về công tác quản lý, hoạt động khai thác mỏ, dữ liệu hệ thống Camera giám sát, trạm cân theo dõi tải trọng tại các mỏ khai thác dọc tuyến Quốc lộ 19 cho Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản và xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 19", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.

Sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng do thi công dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị Ban QLDA 2, 85, cần tăng cường công tác đảm bảo ATGT trong quá trình tổ chức thi công các dự án, theo trách nhiệm của chủ đầu tư dự án.

Cung cấp phương án đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tuân thủ tải trọng; lập danh các tuyến đường đang vận chuyển phục vụ thi công. Danh sách phương tiện phục vụ thi công tương ứng với tuyến đường hoạt động vận chuyển, tải trọng, thời gian hoạt động cho Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với các đoạn đường đang thi công đào đất, đắp đường phải thực hiện nghiêm túc việc lắp đặt biển báo, rào chắn, cọc tiêu dẫn hướng, cử người canh gác thường trực để chỉ dẫn giao thông vào ban ngày, có đèn nhấp nháy cảnh báo và tăng cường ánh sáng về ban đêm.

Bố trí các biển báo phòng vệ, biển báo hạn chế tốc độ, biển báo công trường, cọc tiêu chóp nón, đèn cảnh báo, lắp đặt bổ sung hộ lang mềm hoặc dây phản quang kết nối đoạn dẫn lên các cầu bị thu hẹp.

Kiểm tra, khảo sát, lập hồ sơ khắc phục, sửa chữa hoàn trả hiện trạng các tuyến đường bị hư hỏng trong qúa trình phục vụ thi công dự án theo quy định.

Nhà dân ở huyện Tây Sơn, Bình Định bị nứt do thi công quốc lộ 19. Ảnh: DT.

Đối với điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông khu vực đoạn Đèo An Khê thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (tuyến quốc lộ 19), đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định, tại đoạn tuyến trên đèo An Khê đã thảm xong bê tông nhựa, phải khẩn trương lắp đặt tường phòng hộ tại các vị trí đường cong, dốc dọc lớn, vực sâu nguy hiểm để cảnh báo phương tiện, sơn kẻ mặt đường để nâng cao an toàn giao thông.

"Đoạn đèo An Khê, phải xây dựng phương án phòng chống thiên tai theo quy định. Chuẩn bị vật tư, vật liệu, phương tiện để ứng cứu đảm bảo giao thông ngay khi có ách tắc giao thông xảy ra, nhất là các đoạn đang thi công móng, nền đường", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.