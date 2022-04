Ngày 1/4, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2022. Tại buổi họp, lãnh đạo UBND tỉnh đã thông tin về tiến độ thực hiện các đề án thành lập thành phố Bến Cát và thành phố Tân Uyên trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Tầm Dương – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2020 và năm 2021, tỉnh đã ban hành các văn bản cho chủ trương về việc thành lập thành phố Bến Cát, thành phố Tân Uyên và xây dựng đề án đưa nhiều xã lên phường.

Bến Cát và Tân Uyên là 2 địa phương có tốc độ phát triển đô thị nhanh, có nhiều khu, cụm công nghiệp với dân số đông, tập trung nhiều công nhân lao động.

Nếu được các cấp phê duyệt thông qua việc thành lập 2 thành phố này thì Bình Dương sẽ có 5 thành phố trực thuộc tỉnh.

Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ để đưa TX. Tân Uyên và Bến Cát lên thành phố. Ảnh: V.D

Theo UBND tỉnh Bình Dương, hiện nay đề án thành lập TP. Bến Cát đã được hoàn chỉnh dự thảo. Tuy nhiên, vẫn còn các vướng mắc, cụ thể khu vực dự kiến thành lập phường là An Điền và An Tây hiện chưa có trong quy hoạch Nam Bến Cát cũ. UBND TX. Bến Cát đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.

Theo quy định, thì các đô thị mới dự kiến thành lập, cụ thể là thành lập phường An Điền, An Tây phải phù hợp với quy hoạch chung đô thị Bến Cát và phải được quy hoạch phân khu cho 2 xã này trước khi lên phường.

Dự kiến, trong tháng 4/2022, UBND tỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến của cử tri trên địa bàn TX. Bến Cát. Đến tháng 5/2022 sẽ thông qua HĐND cấp xã, thị xã để ban hành nghị quyết. Khi hoàn chỉnh đề án trình gửi Sở Nội vụ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, sau đó trình Trung ương theo quy định.

Đối với việc nâng cấp TX.Tân Uyên lên thành phố, hiện nay các đơn vị cũng đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để trình HĐND tỉnh Bình Dương và trình Trung ương theo quy định.

Ngoài ra, các địa phương cũng đang thực hiện đề án nâng cấp xã An Sơn thành phường An Sơn, TP.Thuận An. Nâng cấp xã Thanh Tuyền thành thị trấn Thanh Tuyền huyện Dầu Tiếng.