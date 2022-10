Bình Dương thanh tra nhiều dự án "lùm xùm", chậm triển khai

Ngày 24/10, Thanh tra tỉnh Bình Dương cho hay, cơ quan này đã công bố quyết định thanh tra tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại liên quan đến khiếu nại phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đáng chú ý, có những dự án xảy ra lùm xùm trong thời gian dài, thường xuyên có hàng trăm khách hàng kéo đến phản đối, đòi quyền lợi.

Được biết, đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, làm trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai thực hiện dự án cho đến nay, thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc.

Bình Dương thanh tra nhiều dự án chậm triển khai, để xảy ra tình trạng người dân khiếu nại. Ảnh: H.T

Theo đó, 3 dự án bị Thanh tra tỉnh Bình Dương thanh tra gồm Dự án khu nhà ở Suối Giữa tại phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, do Công ty cổ phần đầu tư thương mại Á Châu làm chủ đầu tư.

Dự án khu nhà ở cao tầng Roxana Plaza tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, do Công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại đầu tư bất động sản Tường Phong làm chủ đầu tư. Và dự án khu dân cư Thế Kỷ 21 tại phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, do Công ty TNHH xây dựng - đầu tư - kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư.

Ông Bùi Duy Hiền - Chánh thanh tra tỉnh cho biết, việc thanh tra nhằm đánh giá tình hình chấp hành quy định pháp luật của các đơn vị cũng như những vấn đề vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực đất đai và phát hiện các sai phạm (nếu có) để xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Dự án khu nhà ở cao tầng Roxana Plaza tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Ảnh: H.T

Song song với ba dự án trọng điểm giao Thanh tra tỉnh Bình Dương thanh tra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát và thanh tra với các dự án nhà ở thương mại chậm tiến độ kéo dài.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bình Dương cho biết việc thanh tra sẽ làm rõ các hạn chế, sai phạm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước để đẩy nhanh tiến độ dự án, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, chủ đầu tư và đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.