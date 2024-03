Bình Dương yêu cầu tập trung chỉnh trang đô thị, giải quyết dứt điểm ngập nước cho TP. Thủ Dầu Một

Ngập nước do mưa và triệu cường chưa được giải quyết

Ngày 5/3, làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương về tình hình kinh tế chính trị xã hội 2 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Thành ủy TP.Thủ Dầu Một, cho biết năm 2017, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đến nay, TP.Thủ Dầu Một đã cơ bản hoàn thành nhiều nội dung, song một số nhiệm vụ vẫn còn hạn chế. Thành phố đang dự thảo một Nghị quyết mới cho giai đoạn từ 2024 đến 2030, sẽ trình HĐND tỉnh thông qua.

Một trận mưa lớn trong năm 2023 gập ngập nặng trên đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Duy Khang

Một trong những vấn đề mà người dân ở TP.Thủ Dầu Một quan tâm là tình trạng ngập nước do mưa lớn và triều cường chưa được giải quyết dứt điểm.

Nguyên nhân do TP.Thủ Dầu Một có tốc độ đô thị hóa nhanh, làm giảm diện tích thoát nước. Kết hợp với hiện tượng biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất các cơn mưa, lượng mưa.

Lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một cho biết nhằm hạn chế ngập úng, thành phố đã nạo vét, khai thông dòng chảy 25 công trình (các tuyến suối, kênh, mương, rạch). Đến nay đã hoàn thành nghiệm thu 9 công trình, 16 công trình đang thực hiện.

TP.Thủ Dầu Một cũng đang phối hợp chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư hệ thống 2 cổng cửa van ngăn triều tại Rạch Ông Đành và Rạch Thầy Năng. Đây vốn là những điểm thường xuyên bị ngập nước cục bộ. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư 2 cổng van ngăn triều là 180 tỷ đồng.

Một tuyến kênh chảy qua địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Võ Hoàng Ngân - Giám Đốc Sở Xây dựng tỉnh thừa nhận, TP.Thủ Dầu Một vẫn còn nhiều điểm ngập do triều cường. Nhất là khu vực gần cửa sông như khu vực phường Phú Cường. Dân cư đô thị rất bức xúc.

Sở Xây dựng kiến nghị thời gian tới, TP.Thủ Dầu Một, Sở NNPTNT cùng phối hợp khảo sát, lập danh mục, xác định các cửa ngăn triều cần ưu tiên đầu tư trước. Mỗi cửa ngăn triều sẽ có nhiều phương án để lựa chọn.

TP.Thủ Dầu Một tập trung chỉnh trang đô thị

Cũng theo ông Võ Hoàng Ngân, sau Nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị năm 2017, TP.Thủ Dầu Một cần tiếp tục khơi thông nguồn lực, chỉnh trang đô thị, phát triển bền vững.

Trong định hướng quy hoạch sắp tới, TP.Thủ Dầu Một có hơn 10 khu vực phát triển đô thị có quy mô lớn (mỗi hơn 10ha).

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu định hướng phát triển 3 khu. "10 khu vực còn lại, TP.Thủ Dầu Một cần chủ động tiến hành các thủ tục, điều chỉnh quy hoạch phân khu vì các thủ tục rất mất thời gian", ông Ngân đề nghị.

Khu vực trung tâm TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thủ Dầu Một luôn dẫn đầu cả tỉnh.

Nhưng là trung tâm của tỉnh, TP.Thủ Dầu Một cần chọn những đối trọng lớn hơn để so sánh, phấn đấu so mình với những thành phố lớn để nâng cao chất lượng sống cư dân đô thị, thay vì so sánh với các huyện thị khác trong tỉnh Bình Dương.

TP.Thủ Dầu Một từng có hẳn một Nghị quyết về phát triển đô thị, cần tiếp tục giải bài toán về nguồn lực đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy đặt vấn đề: Các kênh rạch, các tuyến phố có cải tạo được hết trong năm nay không? TP.Thủ Dầu Một sẽ phát triển theo hướng sinh thái thì nguồn lực từ đâu?

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương trong một chuyến kiểm tra các khu đất công trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Bí thư Nguyễn Văn Lợi, nguồn lực đầu tư từ đất công là nguồn lực quan trọng. Thủ Dầu Một phải chủ động đề xuất đấu giá để đầu tư lại cho địa phương, nâng cao chất lượng đời sống cho cư dân đô thị, thay vì trông chờ vào tỉnh và Trung ương.

Ngay cả tuyến đường ven sông của TP.Thủ Dầu Một rất đẹp. Việc trồng cây xanh cũng phải nhiều, phải đẹp chứ không phải chỉ trồng vài cây cho có, Bí thư tỉnh ủy ví dụ.

Trước mắt, từ nay đến 2025, TP.Thủ Dầu Một cần tập trung tạo sự đột phá về chỉnh trang đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bình Dương.