Tham dự buổi truyền thông có ông Lê Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban xã hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận; Trung tá Trần Văn Hà, đại diện Phòng CSGT công an Bình Thuận cùng 130 cán bộ, hội viên nông dân TP Phan Thiết.



Ông Lê Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại khóa học. Ảnh: Văn Năm

Một nông dân là một tuyên truyền viên về ATGT

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Lê Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, trước diễn biến tình hình an toàn giao thông (ATGT) vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp cùng các địa phương tổ chức các khóa tập huấn này.

"Khóa tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về ATGT cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân, từ đó mỗi cán bộ, hội viên nông dân là một tuyên truyền viên nhằm góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông…, ông Lê Anh Dũng nhấn mạnh.

Tại khóa tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân được Trung tá Trần Văn Hà, Phòng cảnh sát giao thông Công an Bình Thuận phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của Hội về đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay. Thực trạng về an toàn giao thông trong nước và của tỉnh; các quy định pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện hành; các tình huống vi phạm thường gặp ở đô thị, nông thôn, cách xử lý, hình thức xử phạt;...

Ngoài các nội dung tập huấn, Trung tá Trần Văn Hà và các báo cáo viên cũng đã tập hợp giải đáp cho cán bộ, hội viên đối với những quy định của pháp luật về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó là đưa ra các chủ đề, nội dung tuyên truyền sao cho phù hợp, sát thực với thực tế của các địa phương.

Trung tá Trần văn Hà, đại diện Phòng CSGT công an Bình Thuận, phát biểu tại khóa học. Anh3: Văn Năm

Đặc biệt là Phòng CSGT và Ban tổ chức khóa tập huấn đã hướng dẫn cách thức tổ chức tuyên truyền, vận động và kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với các phong trào thi đua của Hội và của địa phương.

Việc này nhằm khuyến khích hội viên, nông dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông, tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Nông dân tham gia phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông" ở cơ sở.

3 tháng đầu năm 2022, hơn 1.600 người chết vì TNGT

Theo Ủy Ban ATGT quốc gia, trong quý I/2022 toàn quốc xảy ra 2.762 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 1.676 người, bị thương 1.741 người. So với cùng kỳ giảm 662 vụ, giảm 67 người chết, giảm 739 người bị thương vì TNGT. Có 33 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ, trong đó 11 địa phương giảm trên 40%.

Hơn 130 nông dân TP Phan Thiết tham gia khóa học. Ảnh: Văn Năm

Qua rà soát, quý I/2022 xảy ra 9 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, làm chết 30 người, bị thương 23 người; xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng đường thủy làm 17 người tử vong. Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do nguyên nhân uống rượu bia gây ra; tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ tái diễn.

Bình Thuận kéo giảm TNGT trên cả 3 mặt từ 35% Trong quý 1/2022, tại tỉnh Bình Thuận xảy ra 60 vụ TNGT làm chết 42 người, bị thương 31 người. So với cùng kỳ giảm 33 vụ (35,5%), giảm 25 người chết (37,3%) và giảm 22 người bị thương (41,5%).