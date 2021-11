Bình Thuận: Huyện đảo Phú Quý đã xuất hiện F0, xã Gia An trở thành "vùng đỏ"

Từ 15h chiều nay, xã Gia An huyện Tánh Linh áp dụng cấp 4 để chặn F0

Theo UBND huyện Tánh Linh(Bình Thuận), xã Gia An sẽ áp dụng cấp độ 4, cho đến khi có thông báo mới. Trước đó (ngày 10/11), Sở Y tế cũng có văn bản thống nhất điều chỉnh cấp độ dịch tại xã Gia An lên cấp độ 4.

Việc nâng biện pháp chống dịch ở Gia An lên cấp độ 4 do liên tục ghi nhận xã Gia An có các ca mắc mới trong cộng đồng. Trong khi đó, nguồn lực vắc xin để tiêm cho người dân còn hạn chế. Ổ dịch được phát hiện tại thôn 6, có tốc độ lây lan rất nhanh; nguồn lây được xác định là những người buôn bán sò, ốc. Trước khi về địa phương, những người này buôn bán tại Bình Dương, Đồng Nai.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Tuy Phong. Ảnh: B. Kim

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Gia An khẩn trương triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung quy định áp dụng vùng đỏ theo Quyết định 2780 của UBND tỉnh. Thiết lập các chốt kiểm soát tại các đường chính, đường mòn, lối mở của địa phương để quản lý chặt chẽ việc ra/vào vùng đỏ, song phải đảm bảo linh hoạt, thuận tiện trong quản lý và phù hợp với thực tế địa phương.

Việc ra vào địa phương khi qua các chốt kiểm soát bắt buộc phải xuất trình chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 và khai báo y tế ở Bình Thuận. Ảnh BTO

F0 đã xuất hiện ngoài huyện đảo Phú Quý

Chiều 12/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, trong buổi sáng cùng ngày đã có thêm 287 ca nghi mắc Covid-19. Đáng lưu ý, sau một thời gian vùng xanh, huyện đảo Phú Quý đã xuất hiện 3 ca cộng đồng là người trong gia đình.

Nhiều F0 nhất vẫn là TP Phan Thiết 96 ca, trong đó có 36 ca cộng đồng (10 ca sàng lọc cộng đồng, 12 ca F1 cộng đồng, 6 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, 5 ca trong khu phong tỏa, 3 ca nhân viên y tế); 60 ca trong khu cách ly tập trung (14 ca F1, 46 ca trong khu điều trị).

Kế đến là huyện Đức Linh 47 ca, có 7 ca sàng lọc cộng đồng; 40 ca trong khu cách ly tập trung (28 ca F1, 6 ca về từ vùng dịch cách ly tập trung, 4 ca là người nuôi bệnh tại cơ sở y tế, 2 ca F1 thí điểm cách ly tại nhà).

Huyện Tuy Phong 44 ca, có 42 ca cộng đồng (25 ca sàng lọc cộng đồng, 10 ca F1 cộng đồng, 6 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, 01 ca trong khu phong tỏa); 2 ca F1 khu trong khu cách ly tập trung).

Huyện Bắc Bình 43 ca, trong đó 19 ca cộng đồng (17 ca sàng lọc cộng đồng, 1 ca sàng lọc cơ sở y tế, 1 ca khu phong tỏa); 24 ca trong khu cách ly tập trung (16 ca F1, 8 ca về từ vùng dịch cách ly tập trung).

Huyện Hàm Tân 16 ca, có 12 ca cộng đồng (9 ca F1, 2 ca sàng lọc cơ sở y tế, 1 ca về từ vùng dịch theo dõi sức khỏe tại nhà); 4 ca trong khu cách ly tập trung (3 ca F1, 01 ca F1 trong khu điều trị).

Huyện Hàm Thuận Bắc 16 ca, có 7 ca cộng đồng (1 ca sàng lọc cộng đồng, 2 F1 cộng đồng, 3 ca khu phong tỏa, 1 ca là lực lượng chống dịch); 9 ca F1 trong khu cách ly tập trung.

Huyện Hàm Thuận Nam 11 ca, trong đó 4 ca F1 cộng đồng; 7 ca trong khu cách ly tập trung (05 ca F1, 02 ca F1 thí điểm cách ly tại nhà).

Thị xã La Gi 8 ca, có 7 cộng đồng (1 ca sàng lọc cộng đồng, 5 ca F1 cộng đồng, 1 ca về từ vùng dịch cách ly tại nhà); 1 ca nhân viên y tế trong khu điều trị.

Huyện Tánh Linh 3 ca, có 2 ca F1 cộng đồng; 1 ca là người nuôi bệnh tại cơ sở y tế.

Hơn 5.000 ca nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận được trị khỏi bệnh và xuất viện Trước đó, tối 11/11, Bộ Y tế công bố trong ngày tỉnh Bình Thuận có 237 ca nhiễm Covid-19(giảm 50 ca so với ngày 10/11). Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến cuối ngày 1/11, tỉnh Bình Thuận có số ca nhiễm Covid-19 hơn 7.000 ca. Trong đó có gần 2.700 ca nhiễm đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Có hơn 5.000 ca khỏi bệnh, xuất viện. Tuy nhiên, 35 ca đang điều trị có diễn tiến nặng. Và thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số 72 ca tử vong (11 ca tử vong tại TP.HCM).