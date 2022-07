Bioway từng bước vươn xa, khẳng định thương hiệu

Với tất cả những hoạt động và mục tiêu nêu trên, Bioway Việt Nam tin rằng chính vai trò là "điểm tựa"- là "cầu nối" này sẽ tạo thành sức mạnh để giúp nền nông nghiệp Việt vươn mình lớn mạnh.Nền nông nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách về mọi mặt. Trong giai đoạn này chúng ta cần phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm khâu đột phá. Và điều quan trọng vẫn là đem lại hiệu quả kinh tế, bảo vệ sức khỏe người nông dân, hướng đến một môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp hơn.

Công ty Cổ phần Phân bón Bioway Hitech

Vốn là Nhà phân phối công nghệ ủ phân compost dạng kín bằng phương pháp lên men siêu tốc - Bioway High Speed Composting System của Tập đoàn Bioway Organic INC USA (Mỹ) tại Việt Nam, BIOWAY tự tin mang đến những gì tiên tiến nhất, tốt nhất đến với người Nông dân. Đây là công nghệ lên men nhanh nhất và duy nhất trên thế giới hiện nay. Là kết quả của một hành trình 30 năm không ngừng nghiên cứu và thử nghiệm của nhà khoa học Yang Kuo Hua. Loại vi khuẩn có nguồn gốc tại vùng núi lửa dưới lòng đại dương, điểm đặc biệt so với nhiều loại vi khuẩn lên men khác là loại vi khuẩn này phân hủy chất hữu cơ đang bị thối rữa ở nhiệt độ 70ºC và sinh sản vi sinh theo cấp số nhân. Sau khi tiến hành phân hủy các chất hữu cơ bởi vi khuẩn A-T, một lượng lớn các chất dinh dưỡng sẽ được phóng thích ra ngoài.

Khi phân hữu cơ vi sinh chứa nguồn vi khuẩn này được bón vào đất, vi khuẩn A-T tiếp tục phát triển và giúp phân hủy nhanh các xác bã động thực vật trong đất, giúp cho đất tơi xốp và tăng độ phì nhiêu, đồng thời dinh dưỡng được phóng thích cũng sẽ giúp cây trồng phát triển tốt hơn.

Quy trình sản xuất phân bón công nghệ Bioway

Có thể thấy rằng, công nghệ lên men siêu tốc là bước đột phá vượt trội, giúp giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề cấp thiết của ngành nông nghiệp nước ta. Tạo nên quy trình khép kín không gây ô nhiễm môi trường; Xử lý nhiệt độ cao bảo vệ sức khỏe cộng đồng; Tốc độ lên men nhanh đem lại hiệu quả kinh tế cao; Tái sử dụng tài nguyên thân thiện với môi trường,…

Với những gì đã và đang cống hiến cho nền nông nghiệp nước nhà, Bioway Việt Nam đang dần khẳng định được vị thế của mình. Là một đơn vị sản xuất và cung cấp số lượng lớn các dòng phân bón hữu cơ thế hệ mới, mang đến nguồn dưỡng chất tuyệt vời cho cây trồng nhằm tạo ra những nông sản có chất lượng cao, xanh và sạch, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày một một lớn mạnh và có thể xuất khẩu sang các thị trường khác trên thế giới.

Với sứ mệnh "Trả lại nguồn đất sạch tự nhiên cho người nông dân Việt Nam", vào ngày 16/07/2022 tại Sóc Trăng, Bioway Việt Nam đã long trọng tổ chức sự kiện "Hành trình giấc mơ xanh" nhân dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Nhà máy sản xuất phân bón Bioway Hitech Sóc Trăng; 5 năm công nghệ Bioway và sự kiện ra mắt công nghệ đột phá thế hệ mới Bioway AT- 6H. Sự kiện đã thu hút hơn 200 người tham dự là các đại biểu khách mời cùng các đối tác hợp tác chiến lược trên cả nước. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Bioway Việt Nam sau hành trình 10 năm đầy thăng trầm.

Trước đó, chương trình "Chung sức nhà nông, cùng nhau vượt khó" với tổng giá trị hỗ trợ lên tới 8 tỷ đồng được Bioway Việt Nam phát động thực hiện từ đầu tháng 04/2022 không chỉ đem đến những kiến thức mới mẻ về nền nông nghiệp sạch mà còn là "người bạn" đồng hành cùng người nông dân vượt qua những khó khăn như: dịch covid, nông sản rớt giá, thị trường đầu ra chưa ổn định, tình hình biến động của thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp phân bón,…



Hỗ trợ giá; Phát động nhiều chương trình vì lợi ích cộng đồng; Cung cấp và triển khai công nghệ cao song hành cùng sứ mệnh phát triển nền nông nghiệp xanh - sạch bền vững,…

Với tất cả những hoạt động và mục tiêu nêu trên, Bioway Việt Nam tin rằng chính vai trò là "điểm tựa"- là "cầu nối" này sẽ tạo thành sức mạnh để giúp nền nông nghiệp Việt vươn mình lớn mạnh.