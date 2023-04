Bỏ 6 loại phế phẩm này vào chậu cây cảnh, trồng 10 năm không thối rễ, hoa đến thì hoa lại nở

Những người thích trồng cây cảnh chắc hẳn sẽ rất ghen tị khi nhìn thấy hoa và cây do người khác trồng phát triển rất mạnh mẽ, lá xanh hoa thắm trong khi cây mình trồng lại cứ bị vàng lá, thối rễ.

Trên thực tế, điều quan trọng nhất để trồng cây cảnh tại nhà là duy trì bộ rễ tốt. Vì vậy, bạn cần đảm bảo đất có đủ độ thoáng khí và thoát nước.

Điều quan trọng nhất để trồng cây cảnh tại nhà là duy trì bộ rễ tốt.

Nếu bạn không làm được điều này thì dù tưới ít nước bộ rễ cũng dễ bị thối rữa, không có lợi cho sinh trưởng và phát triển.

Do đó, để tránh vàng lá và thối rễ, bạn nên cho những loại phế phẩm nhỏ này vào chậu cây cảnh trước khi phủ đất và trồng cây lên.

Đồng thời, bạn cần thực hiện các biện pháp tương ứng để tăng độ thẩm thấu của đất, để bộ rễ có thể hô hấp suôn sẻ, như vậy rễ sẽ dài và mạnh khỏe hơn, không lo thối rữa, chậu cây cảnh càng ngày càng thịnh vượng.

Việc đặt các mảnh sứ này dưới đáy chậu cây cảnh sẽ giúp đất dễ thấm hơn.

1. Đặt "bát đĩa" dưới chậu cây cảnh

Ở nhà thường có những chiếc bát, đĩa sứ bị vỡ. Bạn đừng vội vứt chúng đi mà nên tận dụng để trồng cây cảnh. Những bát và đĩa gốm này được nung ở nhiệt độ cao và không chứa vi trùng và vi khuẩn.

Chúng có thể được sử dụng để trồng cây cảnh. Việc đặt các mảnh sứ này dưới đáy chậu sẽ giúp đất dễ thấm hơn.

Khi đó, nếu bạn vô tình đổ quá nhiều nước, nó sẽ chảy ra nhanh chóng trong khoảng trống và bay hơi nhanh chóng.

Đừng coi thường những mảnh vỡ này, khi bạn vô tình đổ quá nhiều nước, chúng sẽ giúp nhanh chóng thoát nước. Đồng thời, khi bộ rễ phát triển hướng xuống dưới, đáy chậu càng thoáng thì bộ rễ càng phát triển mạnh.

Thêm xỉ than vào đất hoặc đệm dưới đáy chậu cây cảnh có thể làm cho đất có độ thoáng khí và thoát nước tốt.

2. Xỉ than vừa thoát nước vừa có nhiều dưỡng chất tốt cho cây cảnh

Có thể không có nhiều xỉ được tìm thấy ở các thành phố, nhưng nó rất phổ biến ở các vùng nông thôn. Có nhiều người vì tiết kiệm tiền vẫn dùng than đá để đun nấu, nhất là các nhà bán hàng ăn.

Than sau khi được đốt cháy sẽ tạo thành xỉ than. Xỉ than có nhiều lỗ trống hình thành bên trong nên rất tơi xốp.

Thêm nó vào đất hoặc đệm dưới đáy chậu cây cảnh có thể làm cho đất có độ thoáng khí và thoát nước tốt.

Xỉ than cũng có thể giải phóng các nguyên tố vi lượng khác nhau, bổ sung chất dinh dưỡng và thúc đẩy tăng trưởng.

Nước dư thừa sẽ được thải ra khỏi khe hở, nó cũng có thể được các lỗ chân lông hấp thụ để đóng vai trò tích trữ nước. Xỉ than giống như một hồ chứa nhỏ, nó được xả ra từ từ, không cần lo lắng nếu tưới quá muộn.

Xỉ than cũng có thể giải phóng các nguyên tố vi lượng khác nhau, bổ sung chất dinh dưỡng và thúc đẩy tăng trưởng.

Có xỉ than trong chậu cây cảnh có thể làm cho rễ cây phát triển toàn diện hơn. Những mảnh xỉ lớn có thể đặt dưới đáy chậu cây, còn những mảnh nhỏ hơn có thể trộn vào đất trồng cây cảnh, rất hữu ích.

Hình dạng và cấu trúc của quả thông tương đối đặc biệt, xốp có độ thoáng khí tốt.

3. Ném quả thông vào chậu cây cảnh để tăng độ thoáng khí

Tháng 4 là mùa đẹp nhất cho những chuyến đi chơi. Nhiều người chọn thời điểm này để đi dạo công viên, leo núi, tập thể dục, hít thở không khí trong lành.

Nếu bạn đi lên núi và bắt gặp rất nhiều quả thông, hãy nhớ nhặt chúng lên. Hình dạng và cấu trúc của quả thông tương đối đặc biệt, xốp có độ thoáng khí tốt.

Quả thông có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cây cảnh

Bạn có thể dùng búa đập nhỏ quả thông và đặt dưới đáy chậu cây cảnh để khả năng thoáng khí tốt hơn, đồng thời có thể cho vào đất để điều chỉnh độ chua và độ kiềm của đất, tăng hàm lượng mùn trong đất. Những điều này có tác dụng tốt trong việc thúc đẩy sự phát triển rễ của cây cảnh ưa axit.

Nhưng để đảm bảo an toàn, những quả thông vừa mang về nhà nên được rửa sạch bằng nước sạch trước để tránh trứng côn trùng và mầm bệnh còn sót lại, ngâm trong dung dịch thuốc tím rồi đem phơi nắng vài ngày trước khi sử dụng.

Trải lớp vật liệu này dưới chậu cây cảnh có thể chặn cặn, ngăn không cho cặn bị rửa trôi khỏi chậu khi tưới nước.

4. Xơ mướp giúp cây cảnh thoát nước tốt và ngăn đất trôi

Những bạn trồng hoa ở quê sẽ hái ít xơ mướp phơi khô, lấy cùi xơ mướp bên trong để lót đáy chậu. Xơ mướp bóc vỏ, san phẳng, rải trực tiếp xuống đáy chậu, đậy lỗ thoát nước rồi lấp đất dinh dưỡng vào để trồng hoa, cây cảnh.

Trải lớp vật liệu này dưới chậu cây cảnh có thể chặn cặn, ngăn không cho cặn bị rửa trôi khỏi chậu khi tưới nước.

Đồng thời cũng có thể làm cho đất trong chậu dễ thấm hơn, có lợi cho sự phát triển của cây và hệ thống rễ.

Xốp giúp chậu cây cảnh giảm trọng lượng, thoáng khí

5. Xốp giúp chậu cây cảnh giảm trọng lượng, thoáng khí

Khi thay chậu cho cây cảnh, nếu đổ đầy đất đất vào chậu thì không những đất không tơi xốp, kém thoáng khí mà khiến trọng lượng chậu cây cảnh quá nặng, không có lợi cho sự phát triển của cây cảnh.

Đặc biệt, đối với những chậu sâu và nặng, chậu cây cảnh cao, không thể lấp đầy đất trồng. Bạn nên lấp đầy một lớp vật liệu thấm nước và thoáng khí bên dưới, điều này có thể làm giảm trọng lượng của chậu cây và làm cho hoa phát triển mạnh mẽ hơn.



Đặc biệt, đối với những chậu sâu và nặng, chậu cây cảnh cao, không thể lấp đầy đất trồng.

Nếu chậu hoa quá sâu, trước tiên bạn có thể đổ một ít xốp phế thải vào bên dưới. Hãy bẻ xốp thành từng mảnh nhỏ và lấp đầy bên dưới, sau đó đổ đất dinh dưỡng vào để trồng cây cảnh. Như vậy có thể giảm trọng lượng tổng thể, thuận tiện cho việc di chuyển.

Những mảnh xốp vô giá trị này lại có lợi cho sự phát triển của cây cảnh và làm giảm sự xuất hiện của rễ úng và thối.

Bạn hãy đập gạch vụn thành từng mảnh nhỏ và đặt chúng trực tiếp dưới đáy chậu cây cảnh

6. Gạch vỡ có khả năng hút nước cao, giúp cây cảnh thoáng khí

Khi cây cảnh được thay chậu, nếu bạn tạm thời không tìm được vật liệu thích hợp để lót đáy chậu hoa, bạn cũng có thể nhặt một ít gạch vụn. Bạn hãy đập gạch vụn thành từng mảnh nhỏ và đặt chúng trực tiếp dưới đáy chậu.

Gạch đỏ đều được nung từ đất sét, trọng lượng nhẹ, khả năng hút nước và thoáng khí tốt, đổ dưới đáy chậu cây cảnh có thể khiến đất chậu tơi xốp và thoáng khí hơn. Như vậy, nếu bạn lỡ tưới nước quá nhiều cũng không lo bị tích nước khiến rễ cây cảnh bị ngạt và thối.

Mùa xuân là mùa thích hợp để trồng cây cảnh và thay chậu cây.

Ngoài 6 loại phế phẩm nhỏ này, còn có một số thứ là vũ khí thần kỳ để trồng cây cảnh khác như phân giun đất, lá thông, sỏi, lõi ngô... Sau khi xử lý đơn giản, chúng có thể được lót dưới đáy chậu cây cảnh. Những thứ rác thải này có lợi cho sự phát triển hô hấp của rễ và ngăn ngừa bệnh thối rữa.



Mùa xuân là mùa thích hợp để trồng cây cảnh và thay chậu cây. Nhiều bạn sẽ tìm cho mình một cây cảnh ưa thích vào thời điểm này và lựa chọn cho chúng những chiếc chậu đẹp đẽ nhất.

Trong quá trình thay chậu cho cây cảnh, nhiều người yêu hoa thường có xu hướng bỏ qua một số chi tiết nhỏ, đó là lót một lớp vật liệu thoát nước dưới chậu.

Đây tuy là một chi tiết nhỏ nhưng lại có tác dụng rất lớn. Một lớp vật liệu thoát nước không những có thể ngăn cặn bẩn chảy ra khỏi chậu mà còn tăng khả năng thẩm thấu của đất trong chậu, nhờ đó bộ rễ của cây phát triển dày và tránh ngập úng.tình trạng rễ.

Ngoài ra còn có nhiều vật liệu dùng để lót đáy chậu mà bạn có thể tìm được xung quanh, không cần phải bỏ tiền để mua chúng