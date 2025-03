Sau nửa thập kỷ huyện duy nhất “không xã” của Quảng Ngãi phát triển thế nào?

Huyện "không xã" bước vào tuổi lên 5

Cách đây tròn nửa thập kỷ, vào tháng 3/2020, UBND huyện Lý Sơn đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14, ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Lý Sơn thực hiện chính quyền 1 cấp và trở thành huyện "không xã" từ tháng 3/2020.Ảnh: CX

Theo đó 3 xã của huyện đảo Lý Sơn, gồm An Hải, An Vĩnh (đảo Lớn) và xã An Bình (đảo Bé) đã chính thức được giải thể, đưa địa phương này trở là nơi duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi và hiếm hoi trong cả nước, thực hiện chính quyền 1 cấp, huyện "không xã".

Sau khi giải thể 3 xã, 57 cán bộ, công chức được điều chuyển về công tác ở UBND huyện. Tại thời điểm trên (tháng 3/2020), huyện Lý Sơn có diện tích tự nhiên 10,39km2, với dân số gần 22.220 người.

Sau nửa thập kỷ trở thành huyện "không xã" và vận hành theo quyền hạn và nhiệm vụ của chính quyền 1 cấp, bộ mặt huyện Lý Sơn đã thay đổi khang trang gấp bội phần so với trước.

Một góc phía Tây của đảo Lớn (trung tâm) huyện Lý Sơn.Ảnh: CX

Tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều phát triển vượt bậc, với kết quả đạt được của năm sau cao hơn năm trước; đời sống của người dân Lý Sơn từng bước được nâng lên; an ninh và quốc phòng được giữ vững và ổn định hơn.

Khẳng định vị thế

Trao đổi với PV Dân Việt về kết quả đạt được gần đây nhất của địa phương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết năm 2014, 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt 100%.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương.Ảnh: NĐ

Và trong số này (16 chỉ tiêu), có 5 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch mà cấp thẩm quyền đề ra, đơn cử như thu ngân sách đạt 36,81%, so với chỉ tiêu kế hoạch giao là 5-10%...

Riêng đối với lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 2.437 tỷ đồng, tăng 5,72% so với năm 2023, đạt 100,04% kế hoạch năm.

Trong đó nông nghiệp ước đạt 955,7 tỷ đồng, tăng 3,65% so cùng kỳ năm trước; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt 384,5 tỷ đồng, tăng 8,51% so cùng kỳ năm trước, vượt 1,23% kế hoạch năm; thương mại - dịch vụ ước đạt 1.097 tỷ đồng, tăng 6,61% so cùng kỳ năm trước, vượt 2,19% kế hoạch năm.

Sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản đạt giá trị 955,7 tỷ đồng, tăng 3,65% so với năm 2023, đạt 97,23% kế hoạch năm. Trong đó đáng chú ý là 2 loại cây trồng chính và cũng là đặc sản của địa phương là hành, tỏi.

Sau nửa thập kỷ trở thành huyện "không xã" và vận hành theo quyền hạn và nhiệm vụ của chính quyền 1 cấp, bộ mặt huyện Lý Sơn đã thay đổi khang trang gấp bội phần so với trước.Ảnh: CX

Cụ thể đối với cây tỏi có năng suất đạt 78,72 tạ/ha, sản lượng đạt 2.472 tấn, tăng 101,79% so với cùng kỳ năm trước, vượt 0,19% kế hoạch năm; cây hành có năng suất bình quân đạt 149,4 tạ/ha, sản lượng ước đạt 9.039 tấn, tăng 22,41% so với năm 2023, vượt 3,96% kế hoạch năm

Nuôi trồng thủy sản của Lý Sơn cũng có sự tăng trưởng, với sản lượng ước đạt 450 tấn, tăng 5,88% so với năm 2023, vượt 2,27% kế hoạch năm.

Một cánh đồng trồng hành, tỏi ở Lý Sơn.Ảnh: CX

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng năm 2024 đạt giá trị 384,5 tỷ đồng, tăng 8,51% so với năm 2023, vượt 1,23% kế hoạch năm.

Toàn huyện hiện có 236 cơ sở sản xuất, tăng 24 cơ sở so với cuối năm 2023, các cơ sở chủ yếu nghề hoạt động như: Mộc dân dụng, sửa chữa tàu thuyền, sản xuất nước uống, sản xuất đá lạnh, chế biến nước mắm, chế biến chả cá, sơ chế rong biển, sơ chế tỏi...

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ năm 2024, ước đạt 1.097 tỷ đồng, tăng 6,61% so với năm 2023, vượt 2,19% kế hoạch năm, với hoạt động ngày càng phát triển; hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ được đầu tư xây dựng từng bước đồng bộ…

Toàn cảnh trung tâm huyện Lý Sơn.Ảnh: Bùi Thanh Trung.

Như vậy sau tròn 5 năm thực hiện chính quyền 1 cấp và trở thành huyện "không xã", cùng với hỗ trợ và đầu tư từ cấp ngành của tỉnh và Trung ương; sự nỗ lực của cán bộ, chính quyền và người dân huyện đảo, Lý Sơn đã có những bước tiến dài về mọi mặt và điều quan trọng không kém, đó là đang dần khẳng định được vị thế của 1 thiên đường du lịch Maldives của Việt Nam.