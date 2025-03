Bộ Chính trị chuẩn y 2 Bí thư Tỉnh uỷ, công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Chuẩn y bà Hồ Thị Hoàng Yến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Ngày 22/3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia Đảng ủy Quân Khu 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho bà Hồ Thị Hoàng Yến. Ảnh: T.X

Bà Hồ Thị Hoàng Yến sinh năm 1971, quê ở TP.Bến Tre. Bà Hồ Thị Hoàng Yến đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Trưởng phòng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Bến Tre; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy Bến Tre.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến hiện cũng là Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Sáng 23/3, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị đã chuẩn y ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh Báo Tây Ninh

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê ở tỉnh Trà Vinh. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Bí thư Thành ủy TP.Tây Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và là đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 18/3, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra ông cũng được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 -2026.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Đồng Nai

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải được nhận quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: Báo Đồng Nai



Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải sinh năm 1977, quê quán xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngày 4/1, ông Hải được điều động nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Long An

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc hợp nhất Báo Long An cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thành Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An kể từ ngày 02/4/2025.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận và bổ nhiệm các chức vụ Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Bình Dương

Bình Dương vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, và ông Nguyễn Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thuận An, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chuẩn y bà Võ Thị Bạch Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Minh Trí, Bí thư Thành ủy Tân Uyên giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Phước

Ngày 21/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi chủ trì công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý Sở Công Thương.

Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Sao Sáng - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường - giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Kạn

Ngày 20/3, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý Sở Công Thương.

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Dương Văn Hoàn - Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh - giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.