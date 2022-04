Ngày 19/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang thụ lý điều tra lại vụ án "Nguyễn Minh Đạt và Hứa Tấn Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2009 tại Long An theo quyết định nhập vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành bản kết luận điều tra với vụ án này và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Đạt và Hứa Tấn Phát về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 (nay là khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo và đề nghị các bị hại, những người liên quan biết, liên hệ với VKSND tối cao để được giải quyết.

Trước đó, năm 2009, Nguyễn Minh Đạt và Hứa Tấn Phát cùng lên kế hoạch lừa bán các mảnh đất "ảo" chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng và bị một người phụ nữ đứng ra tố cáo. Sau đó, Nguyễn Minh Đạt và Hứa Tấn Phát bị tòa sơ thẩm đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Minh Đạt bị tuyên mức án 13 năm tù; bị can Hứa Tấn Phát bị tuyên mức án 14 năm tù về tội danh trên. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Đạt không chấp nhận với lý do, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo chỉ bị tuyên có 12 năm tù.

Nhận định, bản án sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng tố tụng về phần quyết định hình phạt của bị cáo Đạt, đồng thời cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo chưa được điều tra đầy đủ nên HĐXX tòa phúc thẩm chấp nhận đề nghị của VKS, luật sư của bị cáo, hủy một phần bản án sơ thẩm về hành vi của bị cáo để điều tra xét xử lại từ đầu.