TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên đâm chết tình địch; phát hiện thi thể trở sơ sinh dưới cống nước

Cay cú vì bị cô gái từ chối không yêu, nam nghi phạm đâm chết "tình địch"

Thông tin từ PLO: Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi, tạm trú TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Thành. Nguồn: PLO

Theo thông tin ban đầu vụ dùng dao đâm chết "tình địch" từ Dân Trí, trước đây Thành theo đuổi chị N. nhưng không được cô gái này đón nhận. Gần đây, Thành biết N. quen với anh Phạm Minh T. (32 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Tối muộn 17/4, cả 3 người họ cùng nhóm bạn đến quán ăn ở TP.Long Xuyên uống bia.

Trong lúc nhậu, Thành nhớ lại việc xưa, rồi xảy ra mâu thuẫn với anh T. và chị N. nên mọi người ra về. Vừa đi Thành vừa nói với anh T.: "Mày thích tao với mày tay đôi".

Anh T. nghe vậy liền quay lại. Trong lúc xô xát, Thành dùng dao thủ sẵn trong người đâm trúng vùng ngực anh T.

Sáng 18/4, anh T. tử vong tại bệnh viện. Thành sau khi gây án đã đến Công an phường Mỹ Phước trình diện.

Phát hiện thi thể bé sơ sinh 3 ngày tuổi dưới cống nước

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An, TP.Hải Phòng, phối hợp với các đơn vị liên quan đang điều tra vụ việc bé trai 3 ngày tuổi tử vong dưới cống nước .

Người dân chôn cất thi thể cháu bé gần vị trí phát hiện. Ảnh: An Ninh Hải Phòng

Thi thể bé sơ sinh này được một người dân phát hiện sáng 17/4 khi đi vớt bèo tại khu vực cống Cẩn, phường Tràng Minh.

Lúc này, nạn nhân nằm sát bờ đất, cách cống Cẩn khoảng 20m.

Cách đó khoảng 1m có một bao tải dứa màu trắng, bên trong dính máu.

Trao đổi với Zing chiều 18/4, một lãnh đạo phường Tràng Minh cho biết cơ quan chức năng chưa xác định được người thân, cũng như nguyên nhân tử vong của bé. “Công an đang điều tra và sẽ thông tin khi có kết quả”, vị này nói.

Đà Nẵng: Hiệu trưởng một trường THPT tử vong do đuối nước



Khoảng 4h15 ngày 19/4, tại bãi tắm Sao biển (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) lực lượng cứu hộ thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nhận được thông tin có người dân bị sóng biển cuốn trôi.

Một hiệu trưởng trường THPT tại Đà Nẵng tử vong do đuối nước vào rạng sáng 19/4. Ảnh: PV

"Lực lượng cứu hộ đã lập tức triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 5h cùng ngày thi thể bị sóng biển đánh tấp vào bờ và được lực lượng chức năng phát hiện. Hiện, đơn vị đã bàn giao thi thể cho người nhà", ông Vũ thông tin

Cũng theo ông Vũ, nạn nhân có thói quen tắm biển sớm khi lực lượng chức năng còn chưa vào ca trực.

"Thường 4h30 lực lượng cứu hộ mới làm việc nhưng đến 4h15 thì nạn nhân đã tắm xong. Một số người dân có thói quen đi tắm biển sớm khi lực lượng chưa bắt đầu làm việc. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ có những hướng dẫn, khuyến cáo cho người dân để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra", Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nói thêm.

Thông tin mới nhất vụ cha dượng đánh bé gái 16 tuổi nhập viện

Liên quan đến thông tin cha dượng đánh bé gái 16 tuổi nhập viện , chiều 19/4, ông Phạm Văn Lắm - Chủ tịch UBND xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, hiện cháu H đã khỏe và đang được điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo ông Lắm: "Tôi cũng có nghe ông B (cha dượng cháu H) bệnh tâm thần, nhưng thông tin này chưa xác định được do đang giao cho công an xử lý. Còn tại địa phương, hằng ngày ông B vẫn hoạt động bình thường và có đi làm thuê".

Vụ việc cha dượng đánh bé gái 16 tuổi nhập viện xảy ra tại ấp Công Điền, xã Châu Thới. Ảnh: CTV.

"Cha ruột của bé gái H đã mất. Ông B về sống với gia đình khoảng 2 năm nay. Gia đình mẹ của bé H cũng thuộc hộ nghèo", ông Lắm cho biết thêm.

Như đã đưa tin, UBND xã Châu Thới cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc cha dượng đánh bé gái 16 tuổi nhập viện.

Theo đó, vào chiều 15/4, giữa em D.T.N.H (16 tuổi) và ông N.C.B (cùng ngụ ấp Công Điền, xã Châu Thới) có xích mích với nhau.

Trong lúc cự cãi, ông B có dùng ống tuýp sắt (dài khoảng 30cm) đánh vào người cháu H, khiến cháu bất tỉnh.

Ngay sau đó, cháu H được người nhà đưa đi cấp cứu. Còn ông B bỏ trốn khỏi địa phương.