Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú với 2 Trung tướng và nhiều sĩ quan

- Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, sinh năm 1969, quê quán xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ông tốt nghiệp Đại học CSND (nay là Học viện CSND). Trải qua nhiều cương vị công tác trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ông được tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viện đánh giá rất cao.

Đặc biệt, trong thời gian được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, ông có nhiều đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, bảo đảm an ninh, trật tự của tỉnh Điện Biên và các tỉnh khu vực Tây Bắc.



- Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, sinh năm 1966, quê Nghệ An. Ông có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong quá trình học tập và công tác, ông Tuy đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng bộ môn Học viện ANND, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Phó Giám đốc Học viện ANND, Hiệu trưởng trường Đại học ANND. Từ tháng 6/2022 đến nay, ông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị CAND.