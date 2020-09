Bộ Công an sát hạch cấp giấy phép lái xe: Những ý kiến trái chiều

Trong dự án Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất kiến nghị việc sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe chuyển từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sang Bộ Công an đã được nhiều thành viên Chính phủ đồng ý và được Chính phủ cũng đã có tờ trình về dự án luật này. Tuy nhiên, dự án Luật này vẫn còn nhận được nhiều ý kiến băn khoăn có nên trao thêm quyền cho lực lượng vũ trang.

Cụ thể, trong tờ trình của Chính phủ gửi tới Quốc hội về dự án luật này, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho ý kiến về vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo hai phương án.

Phương án 1: Vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm TTATGTĐB.

Phương án 2: Dự án Luật GTĐB (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT xây dựng nội dung thuyết minh phù hợp cho từng phương án.

Luật sư Diệp Năng Bình.

Cần khẳng định rằng, điều quan trọng nhất trong việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe là phải làm sao nâng cao chất lượng bằng việc công khai, minh bạch, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, thay vì tranh luận bộ, ngành nào sẽ quản lý. Theo các chuyên gia Luật, trong thời gian vừa qua, việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đã được cái thiện rất nhiều và được dư luận đánh giá là ổn định, rất tốt, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề.

Trao đổi với PV Dân Việt, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, nêu quan điểm: "Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái; Bộ Y tế ban hành quy định về quản lý sức khỏe tài xế; Bộ Công an kiểm tra, xử phạt vi phạm trên đường. Theo đó, dù thay đổi nhưng phải nâng cao chất lượng, chống tiêu cực... ".

Như vậy, ba Bộ đã được phân định rõ ràng nhiệm vụ, trách nhiệm và sẽ không có sự chồng chéo, mọi khâu đã được minh bạch hơn. "Vì thế, cũng không nhất thiết phải chuyển hoạt động sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an vì có thể tạo ra nhiều xáo trộn. Hơn nữa, sẽ thiếu khách quan nếu một đơn vị vừa cấp bằng lái, vừa quản lý, giám sát lại thêm xử phạt", Luật sư Diệp Năng Bình nhận định.

Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng.

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đánh giá, theo các nghiên cứu về giao thông trên thế giới, thì kết quả cho thấy, khi kinh tế phát triển sẽ kèm theo mạng lưới giao thông phát triển, kéo theo xu hướng tách ra nhiều luật để điều chỉnh hành vi khi tham gia giao thông.

"Ví dụ: Hàn Quốc có đến 10 luật khác nhau để điều chỉnh về giao thông đường bộ. Chúng ta đang xây dựng theo đúng xu thế của thế giới. Chính vì vậy, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là rất phù hợp", ông Hùng nêu quan điểm.

Trước những băn khoăn của nhiều chuyên gia, dư luận, về việc giao nhiệm vụ quản lý, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đưa từ Bộ ngành dân sự (Bộ GTVT) sang cơ quan vũ trang (Bộ Công an) có phù hợp? ông Hùng cho rằng: "Hầu hết các nước không trao quyền cho lực lượng vũ trang cấp giấy phép lái xe".

Ông Hùng viện dẫn, thực tế không phải ít nước quy định cảnh sát cấp giấy phép lái xe, điển hình là các nước như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... Tuy nhiên, ở đây có một vấn đề chúng tôi nhận thấy, ở nước những nước này, Cảnh sát cấp giấy phép lái xe, nhưng Cảnh sát không phải là lực lượng vũ trang.

"Bộ Công an ở Trung Quốc không phải lực lượng mà người ta quy định là lực lượng vũ trang giống như quân đội. Hàn Quốc và Nhật Bản thì lực lượng Cảnh sát hoàn toàn là dân sự", ông Hùng nói.

Ông Hùng nhìn nhận, hiện tại hoạt động quản lý, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được Bộ GTVT triển khai thông suốt, chất lượng đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe có những tiến bộ. Trong khi đó, hiện nay cả nước có trên 50 triệu lái xe các loại, nếu điều chuyển cơ quan quản lý Nhà nước thì sẽ có tác động rất lớn đến đời sống xã hội, cần đánh giá kỹ lưỡng, cẩn trọng.