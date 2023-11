Bộ Công an tuyển 568 chỉ tiêu cử đào tạo tại trường thuộc Bộ Quốc phòng, xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ Bộ Công an tuyển 568 chỉ tiêu cử đào tạo tại trường thuộc Bộ Quốc phòng, xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ

Bộ Công an sẽ tuyển 568 chỉ tiêu đối với chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ tại Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc cử đi đào tạo tại 11 trường thuộc Bộ Quốc phòng ở cả 3 trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, xét tuyển kết hợp điểm tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT 2023 và học bạ thí sinh.

Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo tại các học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng ở cả 3 trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp với 568 chỉ tiêu. Đối với các ngành, trường xét tuyển tất cả các tổ hợp thì thí sinh đăng ký tổ hợp dự tuyển là tổ hợp mà thí sinh đạt tổng điểm cao nhất theo kết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến ngày 20/11. Phương thức tuyển sinh là xét tuyển kết hợp điểm tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và học bạ của thí sinh. Đối tượng dự tuyển là chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ tại Công an các đơn trên địa phương trong toàn quốc tính đến thời điểm gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển tại các học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng. Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể vào các học viện, trường đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển là thí sinh phải đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an về tuyển sinh trong CAND. Trong đó, người dự tuyển cam kết về tiêu chuẩn chính trị của bản thân. Sau khi có kết quả xét tuyển, đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Nếu phát hiện thí sinh vi phạm cam kết về tiêu chuẩn chính trị thì không công nhận kết quả trúng tuyển và thay thế bằng thí sinh liền kề. Đồng thời, thí sinh đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, không trúng tuyển vào các học viện, trường đại học, trung cấp CAND; đảm bảo ngưỡng đầu vào; có hồ sơ đăng ký dự tuyển do Công an đơn vị, địa phương gửi về Cục Đào tạo; tốt nghiệp THPT. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học và ngành Y sĩ đa khoa Trường Cao đẳng hậu cần 1: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tổng điểm 3 môn thi từ 15 điểm trở lên. Trình độ cao đẳng, trung cấp: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tổng điểm 3 môn thi từ 12 điểm trở lên. Thông tin chi tiết về công thức tính điểm xem thêm tại đây. Theo Cục Đào tạo (Bộ Công an) chỉ tiêu cử đào tạo tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng là chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới, không trừ vào chỉ tiêu chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi chiến sĩ nghĩa vụ hết thời hạn tại ngũ. Thí sinh trúng tuyển được đào tạo chính quy tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng theo hình thức đối đẳng hoặc liên kết. Các thí sinh trúng tuyển, sau khi tốt nghiệp được tính vào biên chế của lực lượng CAND. Các đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo tổ chức đào tạo cho học viên như đối với chiến sĩ nghĩa vụ trúng tuyển các trường CAND. Kết thúc khóa học, học viên được xếp lương, phong hàm theo quy định; phân công công tác về các đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ theo đúng ngành, chuyên ngành đào tạo đã đăng ký ban đầu để tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị. Các trường Công an tuyển sinh bổ sung bao nhiêu chỉ tiêu trung cấp 2023? 03/11/2023 21:48

