Bắt Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros.