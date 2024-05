Trong Công văn số 3235/BCT-ATMT ngày 15/5 về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống thiên tai trong thi công xây dựng công trình gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc yêu cầu các Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai tại các dự án, công trình đang thi công xây dựng thuộc phạm vi quản lý.



Đất, đá thải trong quá trình thi công móng cột đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An được đơn vị thi công đổ xuống sường đồi gây nguy cơ sạt lở, mất an toàn thi công. Ảnh: Văn Hoàng

Sáng 23/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về việc triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, các phương án bảo đảm cung ứng điện trong thời kỳ cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo. Thủ tướng nhấn mạnh: Việc triển khai dự án phải bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, nhất là khi thi công trên nhiều địa hình trong mùa nắng nóng, mưa lũ, nguy cơ sạt lở cao.

Chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đến các dự án thuộc phạm vi quản lý tăng cường công tác tự kiểm tra việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa, ứng phó thiên tai tại hiện trường để kịp thời khắc phục các thiếu sót, vi phạm (nếu có); rà soát, đánh giá các nguy cơ mất an toàn, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để có biện pháp phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người và công trình. Tuyệt đối không cho phép xây dựng lán trại, nhà tạm cho công nhân tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thường xuyên cập nhật thông tin dự báo về tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn cục bộ bất thường để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.

Tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người lao động về các biện pháp đảm bảo an toàn, ứng phó với các tình huống thiên tại có thể xảy ra…

Bộ Công thương chỉ đạo tăng cường công tác an toàn, phòng chống thiên tai trong thi công công trình xây dựng, trong đó có thi công đường điện 500kV mạch 3 do Ban quản lý các công trình điện miền Trùng là đại diện chủ đầu tư. Ảnh: Văn Hoàng

Trước đó, từ 14 - 16/5, Báo điện tử Dân Việt đăng tải loạt bài phản ánh "Những điểm thi công ẩu ở dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu". Trong đó phản ánh Dự án đường dây 500kV mạch 3 là công trình trọng điểm đặc biệt quan trọng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thiện trong tháng 6/2024.

Nhận thức được sự quan trọng của Dự án, người dân và chính quyền địa phương nơi dự án đi qua đã đồng lòng, dồn sức tạo điều kiện tốt nhất cho Chủ đầu tư thực hiện. Chủ đầu tư cùng các đơn vị giám sát, thi công cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, đảm bảo "thi công 3 ca 4 kíp" để đưa công trình về đích đúng hẹn.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, có những điểm đất thải bị san gạt đổ xuống sườn đồi, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ…, hàng nghìn m3 đất, đá không xử lý đúng theo phương án, đang được "treo" trên đỉnh núi, giữa lưng chừng đồi nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Những ngày đầu tháng 5/2024, Nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã đến tìm hiểu tại một số công trường thi công trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) và huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An). Hiện trường cho thấy sự lo lắng của người dân và chính quyền địa phương là có cơ sở.