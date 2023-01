Bộ đội biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (Long An) bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép

Chiều 22/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đang phối hợp Trạm công an kiểm soát xuất nhập cảnh và Công an thị xã Kiến Tường khẩn trương điều tra đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường biên giới từ Campuchia để vào Việt Nam.

Đối tượng Chiếng A Long (30 tuổi), ngụ phường An Lạc A, quận Tân Bình, TP.HCM bị tạm giữ khi nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: BĐBP

Khoảng 12 giờ 45 ngày 21/1, lực lượng kiểm soát lưu động đồn biên phòng Bình Hiệp tổ chức tuần tra khu vực biên giới từ mốc quốc giới 212 đến mốc quốc giới 213.

Đến khu vực mốc quốc giới 212.1 thuộc địa bàn ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, đội tuần tra phát hiện 2 người đi trên xe máy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện bất minh.

Lúc này, lực lượng biên phòng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Lập tức, người điều khiển phương tiện quay đầu xe bỏ chạy về hướng Campuchia, thanh niên ngồi sau xe bị bắt giữ.

Khi được đưa về làm việc, đối tượng khai tên Chiếng A Long (30 tuổi), ngụ phường An Lạc A, quận Tân Bình, TP.HCM và thừa nhận đang trên đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.