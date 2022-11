Bắt 2 vợ chồng "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép" giá 1 triệu đồng/người

Sau thời gian điều tra, xác minh làm rõ, sáng ngày 13/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Dọn (SN 1981, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép".

Trần Thị Dọn. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra, ngày 15/8, Trương Văn Ất (SN 1975, chồng của Dọn) được đối tượng tên Tài sống bên Campuchia, điện thoại câu móc đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng/người, Ất đồng ý.

Ngày hôm sau, Ất điều khiển vỏ lãi đến điểm hẹn chở 3 người khách nhập cảnh trái phép về Việt Nam rồi kêu Dọn sử dụng xe mô tô chở về nhà để nhóm khách này đi du lịch.

Trương Văn Ất. Ảnh: Tiến Tầm

Đến ngày 18/8, Tài điện thoại yêu cầu Ất đưa 3 người khách trên sang Campuchia. Sau đó, Ất cùng Dọn sử dụng xe mô tô chở 3 người khách đến khu vực bến đò thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng Công an xã Khánh An kịp thời phát hiện mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Ất đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Ngày 31/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Ất về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép".