Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng nhiều lần đưa đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Sáng 11/10, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho người nhập cảnh trái phép theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng có hành vi tổ chức cho người nhập cảnh trái phép, tại cơ quan công an. (Ảnh: ANNT)

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Duy (SN 1992) và Phạm Văn Tiến (SN 1986), cùng trú tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào ngày 4/10, Nguyễn Văn Duy và Phạm Văn Tiến được một số đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch thuê đến đón và chở 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội vào TP.HCM.

Trên đường đi, khi đến địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì 1 trong 2 người Trung Quốc nói trên bỏ trốn và bị cơ quan chức năng tỉnh này bắt giữ. Riêng người Trung Quốc còn lại tiếp tục được Duy và Tiến chở vào Đồng Nai thì bị Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Cục CSGT - Bộ Công an bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, 2 người Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ tỉnh Lạng Sơn và tìm cách vào TP.HCM rồi được các đối tượng đưa vượt biên sang Campuchia.

Riêng 2 đối tượng Nguyễn Văn Duy và Phạm Văn Tiến khai nhận đã nhiều lần đón, chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.