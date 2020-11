Bố dùng dao sát hại con trai 8 tuổi lúc nửa đêm

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh minh hoạ

Ngày 4/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an huyện Bình Liêu vừa bắt giữ Sằn A Thầu (SN 1986, trú thôn Thánh Thìn, xã Húc Động, huyện Bình Liêu) để điều tra về hành vi Giết người.

Quá trình điều tra, ban đầu xác định khoảng 0h15 ngày 4/11, Thầu đã dùng dao chém vào vùng cổ cháu S.L.T (sinh ngày 06/9/2012, là con đẻ của Sằn A Thầu) khiến cháu T gục ngã, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Liêu đã tổ chức truy xét, kịp thời bắt giữ đối tượng Thầu. Đồng thời, đơn vị này cũng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.