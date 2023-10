Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo quý III/2023: Hoàn thiện nhiều chính sách quan trọng về Đổi mới sáng tạo

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong quý 3 năm 2023, Bộ đã hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 văn bản (02 Nghị định; 01 Nghị quyết và 01 Chỉ thị) về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, việc chuyển giao nguyên trạng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ KH&CN về UBND thành phố Hà Nội quản lý và phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.

Nhiều vấn đề liên quan tới phát triển công nghệ cao, công nghệ sinh học, đổi mới sáng tạo... được đề cập. Ảnh Bộ KHCN.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 08 dự thảo văn bản: (1) Nghị định quy định về khu công nghệ cao; (2) Nghị quyết ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về "Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới"; (3) Quyết định phê duyệt giải pháp tổng thể về KH&CN và ĐMST nhằm nâng cao năng suất lao động đến năm 2030; (4) Quyết định quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; (5) Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030; (6) Quyết định phê duyệt Đề án Chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng; (7) Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế đến năm 2030, định hướng đến năm 2035"; (8) Chỉ thị về thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST vùng Đông Nam Bộ.

Trong Quý III/2023, Bộ KH&CN đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với Bộ KH&CN về triển khai các hoạt động KH&CN phục vụ xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng trong thời gian tới; phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi làm việc của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ với Bộ KH&CN về tình hình phát triển KH,CN&ĐMST trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ KH&CN tháp tùng các đoàn công tác của Lãnh đạo Chính phủ hoặc tổ chức các đoàn công tác của Bộ tham dự các Hội nghị/Hội thảo; tổ chức các buổi làm việc song phương với các đối tác quốc tế tại: Bra-xin, Cu-ba, Nhật Bản, Australia, Áo nhằm tăng cường quan hệ quốc tế về KH,CN&ĐMST; đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nước với các đối tác nước ngoài; tăng cường thu hút nguồn lực KH&CN từ nước ngoài vào Việt Nam; thúc đẩy ứng dụng công nghệ hạt nhân, nâng cao hiệu quả của các hoạt động thanh sát hạt nhân vì mục đích hòa bình và phát triển bền vững.

Cũng trong Quý III, Bộ KH&CN đã phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố tổ chức các sự kiện: (1) Sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Phát triển bền vững" tại Quảng Ninh với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đông đảo các đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các tổ chức, tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; đại diện các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN; (2) Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023 (AI4VN 2023) với chủ đề "Sức mạnh cho cuộc sống" tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia đông đảo cộng đồng quan tâm đến phát triển công nghệ và ứng dụng AI trong nước, quốc tế; (3) Hội nghị KH&CN hạt nhân toàn quốc lần thứ 15 (VINANST-15) tại Khánh Hòa với quy mô lớn ở tầm khu vực nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử của đất nước vì mục đích hòa bình.

Bộ KH&CN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam. Theo Báo cáo GII 2023 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố ngày 27/9/2023, Việt Nam xếp thứ 46/132 quốc gia/nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á, duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm 36 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp; là một trong 07 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua. Việt Nam cũng là một trong 03 quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 13 năm liên tiếp (gồm Ấn Độ, Cộng hòa Moldova và Việt Nam).

Căn cứ chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chương trình/kế hoạch công tác của Bộ, trong Quý IV/2023, Bộ tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH,CN&ĐMST, cụ thể:

Hoàn thiện, trình Ban Bí thư dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo;

Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 08 dự thảo văn bản (02 đề nghị xây dựng Luật; 03 Nghị định và 03 Quyết định), gồm: (1) Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; (2) Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá; (3) Nghị định quy định chi tiết về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" và các giải thưởng khác về KH&CN; (4) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; (5) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; (6) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; (7) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư; (8) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bộ KH&CN tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định 28/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN; Tổ chức triển khai các hiệp định, thoả thuận hợp tác song phương về KH&CN với các quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt chú trọng các nước là đối tác chiến lược, chiến lược toàn diện với Việt Nam; thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở thế mạnh của đối tác và nhu cầu của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác về KH,CN&ĐMST gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong Quý IV/2023, Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp tổ chức: (1) Hội nghị giao ban KH&CN vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; (2) Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đông Nam Bộ; (3) Lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới; (4) Techmart Việt Nam 2023; (5) Techfest quốc gia; (6) Khóa họp của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác KH&CN giữa Bộ KH&CN và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF); (7) Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.