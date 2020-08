Bỏ nghề lái xe về nuôi con kêu gù gù, gã "khùng" thu hàng trăm triệu mỗi năm

Ghé thăm trang trại của anh Đặng Văn Tiến, từ xa, PV Dân Việt đã nghe thấy tiếng "gù gù" quen thuộc của loài chim bồ câu. Vừa cho chim ăn, anh Tiến vừa kể cho PV nghe về câu chuyện làm giàu của mình.

Hiện nay, trang trại của anh có 1.500 con chim bồ câu giống.

Anh Tiến chia sẻ, thời gian trước, anh làm nghề lái xe ô tô chở hàng thuê, nay đây mai đó. Công việc không chỉ vất vả, thu nhập không cao, mà anh còn ít thời gian dành cho gia đình.

"Trong một lần đi chở hàng, tôi ghé vào quán ăn ven đường và gọi món chim bồ câu để thưởng thức. Lúc đó, tôi thấy thịt chim bồ câu có hương vị thơm ngon đặc biệt, thịt mềm và rất ngọt. Từ đó, tôi cảm thấy thú vị và bắt đầu tìm hiểu mô hình nuôi chim bồ câu," anh Tiến kể.

Sau đó, anh từ bỏ nghề lái xe và quyết định đầu tư làm giàu bằng mô hình nuôi chim bồ câu. Thời gian đầu, anh chỉ đầu tư 50 cặp chim bồ câu và nuôi ngay cạnh nhà. Đây là giống chim bồ câu Pháp, cho thịt ngon, ngọt, đậm vị và bổ dưỡng, được rất nhiều nơi ưa chuộng và chọn lựa khi chăn nuôi, làm kinh tế.

Sau khi nuôi thuần thục, cuối năm 2016, anh đã mạnh dạn đầu tư 600 triệu đồng để mua gần 2ha đất đồi làm trang trại tại khu vực thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên. Ngoài ra, anh còn đầu tư thêm gần 500 triệu đồng mua giống, làm lồng chim để nuôi.

Đến nay, trang trại nuôi chim bồ câu của anh đã có quy mô khoảng 1.500 con chim giống.

Chim bồ câu là loài "3 sạch": Ăn sạch, ở sạch, uống sạch.

Anh Tiến cho biết: "So với chăn nuôi gà và lợn, nuôi chim bồ câu dễ và ít bị dịch bệnh hơn. Điều quan trọng để chim bồ câu phát triển khỏe mạnh, nhanh lớn, đó là cần phải đầu tư làm chuồng ở chỗ thoáng mát. Trong quá trình nuôi, chim sẽ được chia cặp (1 con đực ghép 1 con cái trong 1 lồng). Ngoài ra, chim bồ câu là loài ăn sạch, ở sạch, uống sạch nên hằng ngày, người nuôi phải tỉ mỉ từ cho ăn, uống, dọn dẹp vệ sinh đến lấy trứng ấp và ghép cặp cho chim đẻ".

"Có những đêm mưa to gió lớn, trong khi mọi người vẫn ngủ say, tôi phải mặc áo mưa, đội mũ cối, nửa đêm chạy ra chuồng chim để che mưa che gió cho chim. Mình bị sao cũng được, nhưng chim mà dính mưa rồi bị bệnh thì mất ăn mất ngủ ấy chứ", anh Tiến vui vẻ chia sẻ.

Anh Tiến cho biết, trứng bồ câu giả làm bằng nhựa đặc có màu trắng, giống trứng thật đến 98% chim mẹ sẽ không phát hiện ra là trứng giả vẫn ấp trứng bình thường.

Chim bồ câu được khoảng 4 tháng tuổi sẽ bắt đầu đẻ lứa đầu. Trứng chim sau đó sẽ được đưa vào máy ấp để đạt tỷ lệ nở cao hơn, nhanh nở hơn chim tự ấp, và có thể kiểm soát con giống. Khi trứng nở thành con non, anh sẽ mang trả lại cho chim bố mẹ nuôi. Trong thời gian đó, anh Tiến sử dụng trứng chim bồ câu giả để chim bố mẹ ấp.

"Trong những ngày đầu, chim non sẽ được nuôi hoàn toàn bằng sữa diều của chim bố mẹ. Nếu không được ấp trứng hoặc phát hiện ra chim non không phải con của mình, chim bố mẹ sẽ không nuôi," anh Tiến nói.

Trong quá trình nuôi con, nếu phát hiện bồ câu bố mẹ bỏ bồ câu non, anh lập tức thay bố mẹ cho con non ăn, để bảo vệ bồ câu con không bị chết. Từ lúc trứng ấp thành chim non, nuôi lớn đến khi xuất chuồng, mất khoảng 1 tháng.

Trứng thật sẽ được ấp bằng máy để đạt tỷ lệ nở cao hơn, đồng thời kiểm soát con giống.

Anh Tiến cho biết, những ngày đầu ấp ủ ý định làm kinh tế từ nuôi bồ câu, anh không được gia đình ủng hộ. Mọi người thường chê cười, nói rằng: "Nuôi bồ câu rồi bán cho ai? Ở đây có ai ăn đâu mà nuôi?"

Không nản chí, anh đến từng nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện Hải Hà để chào hàng. Dần dần, anh xây dựng được các mối quan hệ để đầu ra tiêu thụ sản phẩm ổn định.

Hiện nay, với quy mô 1.500 con chim bồ câu giống, bồ câu sẽ đẻ được khoảng 1000 quả trứng/tháng. Trừ hao hụt, mỗi năm, trang trại của anh cung cấp ra thị trường khoảng 10.000 con chim bồ câu thương phẩm.

Toàn bộ chim đến ngày xuất chuồng sẽ được thương lái vào tận nơi mua với giá dao động 70.000-75.000 đồng/con. Trừ mọi chi phí, mỗi năm, anh thu lãi khoảng 500 triệu đồng từ mô hình nuôi chim bồ câu.

Mỗi năm, trang trại của anh Tiến cung cấp ra thị trường hơn 10.000 con chim bồ câu thương phẩm.

Nguồn phân chim bồ câu, anh Tiến không chỉ tận dụng làm phân bón cho cây trồng, mà còn xây hầm biogas. Nhờ vậy, gia đình anh vừa có thêm thu nhập, vừa tiết kiệm nguồn điện cho sinh hoạt hằng ngày.

Hiện, gia đình anh Tiến đang hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi chim bồ câu cho một số hộ dân trong xã để nhân rộng mô hình.