Bộ NNPTNT, đại biểu Quốc hội 12 tỉnh ĐBSCL "hiến kế" giải pháp thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Ngày 8/7/2024, mô hình thí điểm canh tác lúa thuộc Đề án tại thành phố Cần Thơ vụ Hè thu 2024 đã cho thu hoạch. Kết quả cụ thể:

Tổng chi phí đầu vào giảm khoảng 10 - 15% so với mô hình đối chứng (Lượng giống sử dụng: 60 kg/ha (giảm 2,0 - 2,5 lần); Phân bón: giảm 30% lượng bón đạm; Thuốc BVTV giảm 2 - 3 lần phun; Nước tưới giảm khoảng 30 - 40%.

Năng suất: Tăng 10,5% (Mô hình đối chứng đạt: 5,89 tấn/ha; Mô hình thí điểm đạt: 6,13 - 6,51 tấn/ha). Hiệu quả kinh tế: Lợi nhuận mô hình điểm cao hơn 1,3 - 6,2 triệu đồng/ha, tương ứng 6,6 - 31,5% (Lợi nhuận mô hình đối chứng đạt 19,7 triệu đồng/ha; Lợi nhuận MH thí điểm đạt 21,0 - 25,8 triệu đồng/ha).

Giảm phát thải khí nhà kính: Giảm từ 2 - 12 tấn CO2/ha so với mô hình đối chứng (Giảm 2 tấn CO2/ha so với mô hình đối chứng lấy rơm ra khỏi đồng ruộng; giảm 12 tấn CO2/ha so với mô hình đối chứng chứng ngập liên tục, áp dụng phương thức vùi rơm rạ sau khi thu hoạch).

Đặc biệt nhiều doanh nghiệp đã cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm lúa gạo được sản xuất tại các mô hình thí điểm.