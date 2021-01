Bộ NNPTNT: Người dân tự quyết việc khai thác đào ngoài diện tích rừng, việc dán tem không để phát sinh thủ tục hành chính

Cụ thể, trong công văn do Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn ký nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, ngày 06/01/2021, Bộ NNPTNT đã ban hành Văn bản số 50/BNN-TCLN hướng dẫn các địa phương thực hiện Chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Bộ NNPTNT tiếp tục nhận được Văn bản số 72/UBND-KT ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục khai thác và xác nhận cây đào trồng.

Du khách say mê với vẻ đẹp của đào rừng trồng tại homestay A Chu (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La).

Về vấn đề này, Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo và các giải pháp tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ NNPTNT, tổng hợp báo cáo gửi Bộ NNPTNT trước ngày 31/01/2021.

Đối với việc khai thác cây đào do người dân trồng trên đất vườn nhà, đất đồi ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn nhấn mạnh, việc khai thác cây đào, cây mai và một số cây trồng ngoài diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên do tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tự bỏ vốn trồng do chủ rừng quyết định việc khai thác theo quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo, quản lý tại cơ sở; tuyên truyền, vận động không để lợi dụng chặt, phá cây rừng; tùy theo điều kiện cụ thể địa phương.

Hoa đào đã khoe sắc trong nhiều vườn đồi của người dân xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Trong thời gian trước mắt có thể áp dụng biện pháp xác nhận nguồn gốc, xuất xứ phù hợp, nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, ánh tắc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hợp pháp.

"Bộ NNPTNT sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách đảm bảo khả thi đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn để áp dụng thống nhất trong cả nước" - Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh trong văn bản.

Để hỗ trợ người trồng đào khai thác cây, cành bán vào dịp Tết Nguyên đán, từ đó tăng thu nhập cho người dân, góp phần vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, tăng cường công tác ngăn chặn, chặt phá đào rừng tự nhiên, UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản đề nghị Bộ NNPTNT ban hành hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện khai thác và xác nhận cây đào trên diện tích vườn nhà, đất nương rẫy, cây đào trồng phân tán không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân.

Tiếp đó, chiều 13/1, UBND tỉnh Sơn La có Văn bản số 14/BC-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành nông nghiệp "người dân không tự ý chặt, phá cây rừng, đào rừng phục vụ thú chơi vào dịp tết", UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp, các ngành của địa phương rà soát diện tích cây đào trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát cho thấy, diện tích cây đào trồng trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện đạt 5.000ha, chủ yếu do đồng bào dân tộc ở vùng cao, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn và trồng trên đất nông nghiệp, vườn nhà.