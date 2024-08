Bộ phim có tư vấn của Bộ Công an ở hiện trường, quy tụ 4 "ông trùm" sắp phát sóng trên VTV

Hình ảnh trong phim Độc đạo. Nguồn: VTV

Chia sẻ về cơ duyên đến với bộ phim, đạo diễn Trần Trọng Khôi cho biết, anh và đạo diễn Phạm Gia Phương đã có cơ hội biết đến kịch bản Độc đạo từ 5 năm trước. Cả hai rất thích kịch bản và đã lên ban lãnh đạo Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam (VFC) xin được thực hiện. Tuy nhiên, khi đó cả 2 đã nhận được câu trả lời: "Không được, em chưa đủ trình độ để làm, em còn quá non để làm kịch bản này. Đề tài này nên dành cho người có kinh nghiệm hơn".

Câu trả lời khiến cặp đôi đạo diễn rất hụt hẫng vì chưa có được sự tin tưởng. Họ tiếp tục theo đuổi các đề tài khác cho đến khi thực hiện bộ phim Biệt dược đen vào năm 2023. Mặc dù đề tài Cảnh sát hình sự không phải sở trường của cặp đôi, tuy nhiên, cả hai đã cho thấy đây là một "phép thử" khi sự vượt qua giới hạn của bản thân. Sau Biệt dược đen, một ngày, cặp đôi đạo diễn được lãnh đạo VFC gọi lên và nói: "Năm sau các em làm Độc đạo nhé!". Đây là một sự bất ngờ vì họ đã tưởng rằng sẽ không bao giờ có được cơ hội này.



NSƯT Hoàng Hải, đạo diễn Phạm Gia Phương, Trần Trọng Khôi, diễn viên Việt Hoa trong sự kiện ra mắt phim Độc đạo. Ảnh: VTV

Chia sẻ về áp lực với đề tài "khó nhằn" là cuộc chiến của lực lượng phòng chống ma túy, đạo diễn Trần Trọng Khôi cho biết: "Từ khi nhận được lời đề nghị làm Độc đạo cho tới tận hôm nay, đêm nào tôi cũng sống với áp lực và sự căng thẳng. Tôi vừa mừng vừa rất sợ, đến giờ đang ngồi nói ở đây tôi vẫn rất run. Đây là một kịch bản rất khó về cuộc chiến đấu với các băng đảng buôn bán ma túy. Đa phần các cảnh quay là ngoài trời, trong rừng, với điều kiện thời tiết miền Bắc mưa bão thất thường. Có rất nhiều chuyện xảy ra như tai nạn và thiên tai chúng tôi đã trải qua trong 3, 4 tháng vừa qua. Để có những thước phim này là công sức bằng cả xương máu của chúng tôi đã bỏ ra".

Đạo diễn Trần Trọng Khôi cũng chia sẻ thêm vì Độc đạo là bộ phim đề tài phòng chống tội phạm nên nhận được sự ủng hộ và tư vấn của Bộ Công an. Bộ Công an rất nhiệt tình tư vấn và có lúc phải cử người có mặt ở hiện trường để hỗ trợ đoàn phim trong những cảnh cần thiết.

Doãn Quốc Đam đóng vai chính Hồng trong Độc đạo. Ảnh: VTV

Độc đạo bám theo câu chuyện của Hồng (do Doãn Quốc Đam thủ vai) - một thanh niên mang nỗi đau đớn, cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ và lạc mất đứa em trai là người thân duy nhất. Sau biến cố lớn, Hồng là đứa trẻ lang thang được bà Mộc - vợ hai của ông trùm xã hội đen nay đã "rửa tay gác kiếm" Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải) đưa về nhà chăm sóc.

Giữa Hồng và Khương (Duy Hưng đóng) - con riêng của ông Lê Toàn có sự kết nối đặc biệt đã khiến ông Toàn quyết định nuôi Hồng. Sự tin tưởng của ông không làm Hồng quên đi nỗi đau mất người thân năm xưa. Hồng lần theo những manh mối để tìm ra sự thật về cái chết của bố mẹ mình thì mới biết được mối quan hệ của người cha nuôi Lê Toàn và 3 đàn em thân tín thời đó là 3 ông trùm khác: Quân "già" (Vĩnh Xương), Hưng "khẹc" (NSƯT Chí Trung) và Dương "cơ bắp" (NSƯT Hồ Phong).

4 ông trùm: Dương "cơ bắp" (NSƯT Hồ Phong), Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải, Quân "già" (Vĩnh Xương), Hưng "khẹc" (NSƯT Chí Trung) trong Độc đạo. Ảnh: VTV



Ngoài Lê Toàn đã quy ẩn thì 3 người còn lại đều là những tên trùm buôn ma túy xuyên quốc gia khét tiếng có tụ điểm ở bản Mây và bất kể ai trong đó cũng đều có thể là người mang lại bi kịch cho gia đình Hồng.

Trong khi Hồng theo dõi những ông trùm để tìm ra câu trả lời thì anh không biết rằng, mọi hành động của anh cũng như nhóm tội phạm đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an. Trung tá Long (Hà Việt Dũng đóng) - Trưởng phòng Điều tra ma túy được điều từ tỉnh về làm cùng Phùng (Bảo Anh đóng - Trưởng công an huyện, đồng thời cũng là người bạn thân lâu năm của Long. Nhiệm vụ của Long vô cùng nặng nề bởi anh không chỉ phải đấu tranh với nhóm tội phạm do Quân "già" cầm đầu, mà còn tìm cho ra kẻ chống lưng cho hắn nằm ngay trong lực lượng công an.

Hà Việt Dũng đóng vai công an trong Độc đạo. Ảnh: VTV

Sau vài lần tiếp xúc, phát hiện Hồng rất khôn ngoan, tinh tế lại mang ẩn ức, Long đã xác định Hồng chính là "nhân vật chiến lược" cho chuyên án của mình. Một bên là Hồng, một bên là sự hỗ trợ của các trinh sát mật được cài cắm trong đường dây tội phạm, Long tiến gần hơn tới các ông trùm. Khi dấn thân sâu hơn vào mục tiêu của mình, Long và Hồng nhận ra đằng sau những chuyến hàng lớn, những tội ác, những lợi ích tiền bạc là cả một "lịch sử" về hận thù và ơn nghĩa, tình thân hóa thù địch giữa những người đang coi nhau là anh em, đồng đội trên cùng một chiến tuyến.

Sự hấp dẫn của bộ phim đến từ mạch chuyện là những tình thế nguy hiểm, là khi phe chính nghĩa đầy mưu lược, hy sinh và dấn thân khi đối đầu với những tên tội phạm tinh khôn, lọc lõi và tàn bạo.

Đỗ Duy Nam, Việt Hoa và Trung "Ruồi". Ảnh: VTV

Không dừng lại ở đó, Độc đạo đi sâu khai thác vào quan hệ phức tạp đan xen giữa yêu - hận của các nhân vật, những nỗi đau đớn, giằng xé giữa lương tri, thù hận khó phân định của Hồng.

Sự bẻ lái của nhân vật Diễm (Việt Hoa đóng) - từ tay sai của Quân "già" - trở thành "biến số" của cuộc đời Hồng cũng là một điểm rất đáng chờ đợi. Giữa một mạch chuyện căng thẳng và đối địch thì sự ngô nghê, "phá game" của Khương "liều", Tân "thái tử" hay Lý "toét" sẽ là một bước nghỉ "làm mềm" câu chuyện, tạo thêm không khí đời sống cho một dòng phim vốn được coi là khô cứng.

Độc đạo có bối cảnh tương đối đa dạng, khai thác từ thành phố đến vùng rừng núi. Ê-kíp làm phim thực hiện những đại cảnh đuổi bắt lớn với cả trăm diễn viên cùng sự hỗ trợ của lực lượng công an nhằm mang đến những hình ảnh sống động, lột tả chân thực sự hiểm nguy, căng thẳng của mạch chuyện đến khán giả xem truyền hình.

Độc đạo là sự kết hợp tiếp theo của ê-kíp sáng tạo Biệt dược đen với hai đạo diễn - Phạm Gia Phương, Trần Trọng Khôi, biên tập Trung Dũng, DOP Trần Kim Vũ. Những góc nhìn trẻ trung, cách làm phim hiện đại của những người sáng tạo trẻ sẽ mang tới một bộ phim cảnh sát hình sự thú vị, mới lạ.

Dàn diễn viên hùng hậu của Độc đạo. Ảnh: VTV

Dàn diễn viên cũng là một điểm sáng đáng chú ý của Độc đạo. Bộ đôi thân thiết ngoài đời là Doãn Quốc Đam - Duy Hưng vào vai hai anh em Hồng - Khương vô cùng tự nhiên và tạo nhiều cảm xúc, trong khi đó NSƯT Chí Trung sẽ "lột xác" hoàn toàn khi không còn là một gương mặt đậm tính hài như những vai diễn trước, thay vào đó là sự tàn nhẫn, thâm hiểm. Đặc biệt bộ phim còn là sự góp mặt của các diễn viên gạo cội NSƯT Hoàng Hải, Vĩnh Xương, NSƯT Hồ Phong, NSƯT Nguyệt Hằng cùng các diễn viên thực lực như: Bảo Anh, Hà Việt Dũng, Việt Hoa, Đỗ Duy Nam, Hà Trung...

Bộ phim được kỳ vọng mang lại những phút giây kịch tính, cuốn hút và đầy cảm xúc vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 2/9/2024.