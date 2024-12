Bổ sung hơn 200 tỷ đồng cho hai gói thầu làm đường Vành đai 3 qua Long An

Chiều 9/12, Ban Quản lý dự án (QLDA) Vành đai 3 qua Long An thông tin sẽ tiếp tục khởi công hai gói thầu an toàn giao thông, xây dựng hạng mục bổ sung nút giao cuối tuyến nằm trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Nhánh rẽ đường Vành đai 3 qua Long An được bổ sung 230 tỷ đồng để triển khai thực hiện trong tháng 12/2024. Ảnh: Ban QLDA

Cụ thể, gói thầu XL-3A thi công xây dựng hạng mục bổ sung nút giao cuối tuyến xã Mỹ Yên và các nhánh rẽ do Công ty cổ phần công trình giao thông Công Chánh trúng thầu hơn 90 tỷ đồng. Gói thầu thứ hai XL5 thi công xây dựng hoàn thiện công trình an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng, hàng rào… do liên danh nhà thầu Tổng Công ty Thăng Long – CTCP và Công ty cổ phần VinaKiss Việt Nam trúng thầu, tổng giá trị hợp đồng hơn 116 tỷ đồng.

Với giá trị 2 gói thầu hơn 200 tỷ đồng, các nhà thầu hoàn thiện các thủ tục đầu vào, chuẩn bị khởi công trong tháng 12/2024.

"Đến nay tiến độ tổng thể dự án Vành đai 3 qua Long An đạt đạt trên 53%, trong đó cả ba gói thầu xây dựng đều vượt kế hoạch", Ban QLDA cung cấp.

Theo đó, gói thầu XL-01 có giá trị thực hiện gần 197 tỷ đồng, đạt trên 41% kế hoạch; gói thầu XL-02 có giá trị thực hiện hơn 430 tỷ đồng, đạt 55%; gói thầu XL-03 có giá trị thực hiện 252 tỷ đồng, đạt trên 66% kế hoạch.

Dự án Vành đai 3 qua Long An khởi công tháng 6/2023, có chiều dài 6,8km. Điểm đầu tại ranh TP.HCM - Long An, điểm cuối tại nút giao Mỹ Yên nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đi qua địa bàn huyện Bến Lức.

Tổng mức đầu tư 4.208 tỷ đồng. Trong đó, phần xây dựng 3.040 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư 1.168 tỷ đồng. Công trình làm xuyên suốt cả ngày nghỉ để sớm hoàn thành vượt mốc thời gian.