Thi công đường Vành đai 3 qua Long An: 2 tuần nữa sẽ lao dầm cầu Tân Bửu

Chiều 11/6, Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM qua địa phận huyện Bến Lức (Long An) đạt hơn 32% khối lượng. Đối chiếu các mốc tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Long An cơ bản đã hoàn thành.

Công nhân các công ty đang khẩn trương thi công trên đường Vành đai 3 qua Long An. Ảnh: Thiên Long

Cụ thể: Gói thầu XL1 do liên danh Công ty TNHH Sản xuất xây dựng thương mại Đại Á Châu - Công ty cổ phần Xây lắp thương mại Delta - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long thi công tuyến chính cao tốc. Hiện, các đơn vị đang thi công đắp cát tạo mặt bằng cắm bấc thấm phần đường cao tốc được hơn 3km. Đóng cừ tràm gia cố nền hơn 495 cọc, thi công đạt 28/28 (100%) cọc khoan nhồi.

Đối với gói thầu XL2 do liên danh Công ty CP XD Tân Nam - Công ty cổ phần ĐTXD dầu khí IDICO - Công ty cổ phần Núi Hồng thi công cầu Tân Bửu trên tuyến chính, tuyến song hành. Nhà thầu đã khoan 35/36 cọc thử cùng 250/271 cọc đại trà, đổ bê tông 23/34 bệ, thân mố trụ cầu và cầu trên tuyến song hành trái, đúc được 14/316 dầm super T đạt trên 35% kế hoạch theo yêu cầu đặt ra.

Cầu Tân Bửu trên đường vành đai 3 đang khẩn trương thi công dự kiến ngày 20/6 lao dầm. Ảnh: Thiên Long

Theo Sở GTVT Long An, dự kiến ngày 20/6 đơn vị thi công sẽ lao những nhịp dầm đầu tiên của cầu lớn trên tuyến này.

Gói thầu LX3 do liên danh Công ty TNHH ĐT & XD Trung Thành - Công ty CP Đầu tư Tam Sơn - Tổng công ty Thăng Long - CTCP thi công nút giao cuối tuyến. Gói thầu đã hoàn thành 100% cọc khoan nhồi và bệ, thân mố trụ cầu vượt cao tốc và cầu quay đầu. Đắp cát nền đường tuyến chính cao tốc được 180/1.100m, đắp cát nền đường các tuyến nhánh được hơn 3km. Đúc dầm cầu quay đầu được 84m, đúc dầm super T cầu vượt ngang 16 phiến/48 phiến, giá trị thực hiện đạt trên 38% kế hoạch.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM tổng chiều dài giai đoạn 1 gần 76km đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An với mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Đoạn qua Long An có chiều dài 6,84km, tiến độ thi công cơ bản hoàn thành có thể được xem là nhanh nhất trên toàn tuyến.