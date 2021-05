Bộ tranh của James Jean tạo ấn tượng bất ngờ với fan BTS

Hiện "Seven Phases" đang được trưng bày độc quyền tại Bảo tàng trực thuộc HYBE Corporation "HYBE Insight". Sau khi ra mắt, bộ tranh đã tạo nên ấn tượng mạnh cho người hâm mộ của nhóm nhạc BTS (ARMY) trên toàn cầu.

7 bức tranh vẽ 7 tinh linh đại diện cho cá tính riêng của 7 thành viên BTS (Ảnh: Twitter @JamesJeanArt).

Họa sĩ James Jean là một nghệ sĩ tái hiện lại các khía cạnh đa dạng của cuộc sống hàng ngày thông qua góc nhìn độc đáo của mình và tạo ra những hình ảnh nguyên bản, đẹp như mơ. Một số tác phẩm nổi tiếng của James Jean có thể kể đến The New York Times , Playboy , Time và Rolling Stone. Anh cũng đã thực hiện các bản cover cho Truyện ngụ ngôn của Bill Willingham và The Umbrella Academy.

BTS là những người nghệ sĩ xây dựng nên thế giới quan nghệ thuật vượt qua định kiến, phá vỡ nhiều rào cản của xã hội hội, trân trọng sự đa dạng và truyền bá những thông điệp tích cực đến ARMY nói riêng và những người yêu âm nhạc nói chung. Sự kết hợp của James Jean và BTS đã tạo nên những tác phẩm mang nhiều tầng ý nghĩa, biến những những nỗi đau và hy vọng trở thành nghệ thuật.

Mỗi tác phẩm là một biểu tượng riêng dựa trên tính cách và biệt danh của từng thành viên trong BTS: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jungkook.

Bức tranh "Guardian of Night - Moonchild RM" nói về Moonchild - ca khúc nằm trong Mixtape "Mono" của RM (trưởng nhóm BTS) ra mắt năm 2018. Ca từ của Moonchild như một sự an ủi vỗ về, khi mà đau đớn và tuyệt vọng chỉ có thể được kiểm soát bằng đau đớn và tuyệt vọng, sự tự do được trả về đúng nguyên bản khi màn đêm buông xuống.

Bức tranh tên “Garden” gồm cả 7 thành viên (Ảnh : Twiter @JamesJeanArt).

Bức tranh "Fundamental Beauty - Narcissus Jin" tượng trưng cho sự tái sinh và đổi mới năng lượng và cuộc sống, là biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc. Ngoài ra Narcissus còn thể hiện cho chủ nghĩa vị kỷ. Jin của BTS được xem là đại diện nhan sắc cho nhóm, cùng với đó, Jin luôn có sự tự tin nhất định đối với vẻ ngoài của mình, bởi vậy nên Jin ở trong tranh của James Jean được ví như Narcissus.

"The power of courage and challenger - Meow Tide SUGA" khắc họa lại hình ảnh của SUGA trong lòng người hâm mộ khi từ lâu SUGA vẫn luôn được ví như một chú mèo thông minh sắc sảo, đầy mạnh mẽ và vô cùng đáng yêu.

Hình ảnh mặt trời "Source of The Light - Solaris j-hope" ngay lập tức khiến cho ARMY nghĩ ngay đến thành viên j-hope, người luôn tỏa ra năng lượng tích cực và tỏa tỏa sáng như ánh mặt trời.

Bức tranh "The Beginning of Vitality - Champignon Jimin" vẽ Jimin cùng những cây nấm xung quanh thể hiện sự thanh tú, tinh tế và uyển chuyển như từng bước nhảy của Jimin.

"The Mysterious Purple Jewelry - Violane V" vừa bí ẩn vừa hàm chứa tình cảm sâu sắc mà thành viên V dành cho ARMY bởi màu tím thường được anh nhắc đến với ý nghĩa tin tưởng và đi cùng nhau thật lâu dài.

Hình ảnh chú thỏ trong bức tranh vẽ về thành viên cuối cùng của BTS "The one who spreads happiness - Cottontail Jungkook" khiến người hâm mộ vô cùng thích thú bởi Jungkook như một chú thỏ tỏa ra năng lượng hạnh phúc mọi lúc mọi nơi, đồng thời cậu cũng là niềm tự hào của cả BTS lẫn ARMY.

Ngay thời điểm "Seven Phases" được công bố và xuất hiện với vai trò như một trong những tác phẩm đầu tiên của triển lãm tại bảo tàng HYBE Insight, thông tin đã tạo nên sự bùng nổ lớn mạnh đối với ARMY trên toàn thế giới, hình ảnh về các bức tranh "Seven Phases" được phủ sóng trên khắp các trang mạng xã hội, đặc biệt là Twitter, Facebook.

Triển lãm "Seven Phases" sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 14 tháng 11 năm nay. Bảo tàng HYBE Insight Nằm trong tòa nhà HYBE LABELS tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, được thiết lập mở cửa tự do cho công chúng. HYBE Insight mở cửa vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, chiếm 2 tầng phụ đầu tiên của tòa nhà, diện tích 4700 mét vuông, được thiết kế để thể hiện khẩu hiệu mới của HYBE "We believe in music" với nhiều sản phẩm liên quan đến các nghệ sĩ thuộc HYBE và triển lãm để khách tham quan có thể cảm nhận. sức mạnh và cảm xúc tuyệt vời từ âm nhạc.