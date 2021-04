Triển lãm 80 bức thư pháp, 145 đầu sách nổi tiếng thế giới của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Triển lãm "Hương thơm quê mẹ" gửi gắm những tâm tình hướng về quê hương Việt Nam của Thiền sư Thích Nhật Hạnh. Đồng thời, đây cũng là những yêu thương gửi đến cho đất mẹ - hành tinh xanh và xinh đẹp đã dưỡng nuôi và chở che con người. Hình ảnh quê hương thể hiện trong sách khiến mỗi người nhận ra thiền định không phải điều xa lạ mà ở ngay chính cuộc sống bình dị, những sinh hoạt thường ngày.

Các tác phẩm thư pháp thiền được triển lãm lần này từng gây tiếng vang lớn tại các cuộc trưng bày trước đây tại Pháp, Đức, Canada, Mỹ, Thái Lan, Đài Loan và Hồng Kông, thu hút sự quan tâm đông đảo của những người mộ điệu và giới truyền thông quốc tế.

Những đầu sách do sư ông Làng Mai viết, gây tiếng vang trên thế giới được trưng bày tại triển lãm.

Với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, viết thư pháp cũng là một môn thiền định.

Những tác phẩm của Thiền sư lan tỏa năng lượng của tuệ giác, chuyển tải được tinh thần văn hoá dân tộc và nếp sống tỉnh thức. Ở đó, nghệ thuật, văn hoá và nếp sống tỉnh thức hoà quyện với nhau một cách rất tuyệt vời.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng chia sẻ: "Trong thư pháp của tôi, có mực, trà, hít thở, chánh niệm và sự tập trung. Viết thư pháp là một môn thiền định. Tôi viết các từ hoặc câu mà có thể nhắc nhở mọi người về sự thực tập chánh niệm. Khi viết thư pháp, tôi luôn tìm cách viết như thế nào để có thể chế tác và duy trì được năng lượng niệm, định, tuệ và từ bi trong suốt thời gian viết.

Khi bắt đầu vẽ một vòng tròn, tôi thở vào và vẽ nửa vòng tròn trong khi thở vào, rồi tôi thở ra và vẽ nửa vòng còn lại trong khi thở ra. Trong suốt thời gian vẽ vòng tròn, tôi cũng đồng thời ý thức rằng trong bàn tay này của tôi có bàn tay của cha, của mẹ, của ông bà tổ tiên.

Vì vậy mà khi tôi vẽ vòng tròn này thì cha, mẹ, ông bà tổ tiên và cả các vị thầy tâm linh của tôi cũng đang vẽ cùng tôi. Và vì chúng tôi cùng nhau vẽ vòng tròn này nên không hề có một cái ngã riêng biệt. Do vậy, chỉ vẽ một vòng tròn thôi nhưng ta có thể có được tuệ giác về vô ngã (anatta)".

Sư thầy Pháp Niệm, sư cô Chân Không và nhà báo Hoàng Anh Sướng chia sẻ trước khai mạc triển lãm.

Những bức thư pháp trong triển lãm mang thông điệp: Breathe, you are alive (Thở, bạn đang còn sống), The tears I shed yesterday have become rain (Nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa), Be beautiful, be yourself (Ta có là ta thì ta mới đẹp), I have arrived, I am home (Con đã về, con đã tới)… được thể hiện dưới nhiều thứ tiếng (Việt, Anh, Pháp) của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được nhiều người tâm đắc, thỉnh đặt trang trọng trong gia đình và cả nơi làm việc.

Thích Nhất Hạnh là một trong những thiền sư có ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện nay. Ông là tác giả của hàng trăm cuốn sách, trong đó, rất nhiều cuốn được xếp hạng "bestseller" (bán chạy) như: An lạc từng bước chân, Phép lạ của sự tỉnh thức, Đường xưa mây trắng, Giận, Chúa ngàn đời, Bụt ngàn đời... Ông là một văn nhân, một thi nhân, một học giả và cũng là một người đấu tranh cho hòa bình bằng phương pháp bất bạo động. Năm 1967, khi đề nghị Hội đồng Nobel trao giải Nobel Hòa bình cho thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ: "Đây là triển lãm những tác phẩm thư pháp và đầu rất nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Những tác phẩm này đã được nhiều giới hâm mộ, bậc trí giả và các Phật tử trên toàn thế giới đánh giá rất cao.

Những bức thư pháp này rất thú vị vì do chính Thiền sư viết ra, có khi là một câu kinh, có khi là một câu kệ, có khi là một sự tỉnh thức của sư ông Làng Mai mà ở đó chứa đựng nhiều tinh thần của đạo Phật, của sự tỉnh thức.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng đông đảo phóng viên và Phật tử nghe sư thầy Pháp Niệm giải thích về ý nghĩa của từng tác phẩm.

Có thể nói, Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trường hợp rất đặc biệt. Cái tài của Thiền sư là đưa đạo Phật vào đời sống để những triết lý thấm nhuần trong cuộc sống hàng ngày của mọi người và biến tất cả những người chiêm ngưỡng thư pháp hoặc nghe thuyết giảng thành những vị Bồ Tát để tự giải thoát cho mình. Đôi khi chúng ta chỉ cần thay đổi một quan niệm là chúng ta đã thoát ra khỏi một "nhà tù" mà chính chúng ta đã nhốt mình trong đó".

Sư thầy Pháp Niệm - đệ tử của thiền sư - cho biết: "Sư ông Làng Mai không phải nhà thư pháp, chỉ mượn thư pháp để truyền đạt giáo lý nhà Phật. Nét thư pháp cũng là nét chữ thường ngày của sư ông".

Sư thầy Thích Chân Pháp Khâm - Viện trưởng Viện Phật học ứng dụng châu Á - nhận định, với thiền sư Thích Nhất Hạnh, viết thư pháp cũng là một môn thiền định. Những tác phẩm của thiền sư lan tỏa năng lượng của tuệ giác, chuyển tải được tinh thần văn hoá dân tộc và nếp sống tỉnh thức. Ở đó, nghệ thuật, văn hóa và nếp sống tỉnh thức hòa quyện với nhau một cách rất tuyệt vời.

Một số hình ảnh trong triển lãm.

Phương pháp thực tập chánh niệm của thiền sư Thích Nhất Hạnh nổi tiếng khắp thế giới vì thực hành đơn giản nhưng mang lại hiệu quả sâu sắc, đem đến tinh thần hòa ái, trị liệu tâm thức con người trong xã hội hiện đại nhiều áp lực, khủng hoảng.

Sau một thời gian dài triển khai pháp môn của mình, tạo ảnh hưởng trên khắp thế giới, hiện nay Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về Tổ đình Từ Hiếu (Huế) để tịnh dưỡng.