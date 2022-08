Bộ trưởng Công Thương: Không thể có chuyện đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Không có chuyện đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Ngày 26/8, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì họp trực tuyến với Tổng cục Quản lý thị trường và các địa phương, đơn vị về bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng: Xăng dầu là vật tư chiến lược đối với mọi quốc gia. Vì là mặt hàng chiến lược nên các nước quy định đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, có quy định rõ ràng về mặt pháp luật, có tổ chức thành hệ thống về quản lý, cung ứng kinh doanh xăng dầu trên phạm vi từng lãnh thổ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định không thể có chuyện thiếu hụt xăng dầu.

Theo ông Diên, nếu trước đây Việt Nam băn khoăn chỉ có nguồn cung ở ASEAN tại một vài nước cụ thể thì bây giờ nguồn cũng đa dạng hơn, ở nhiều châu lục, nhất là những khu vực được xem như là trọng điểm về nguồn cung xăng dầu trên thế giới.

"Bộ Tài chính cũng đã đồng hành cùng Bộ Công Thương tiếp tục tham mưu cho Quốc hội và Chính phủ xem xét để có thể giảm những loại thuế khác. Ví dụ như thuế tiêu thụ đặc biệt. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đã điều hành và sử dụng một cách rất hiệu quả đến Quỹ bình ổn xăng dầu", Bộ trưởng Công Thương nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong 5 tuần vừa qua giá xăng dầu liên tục giảm, đây là thành quả rất lớn, thể hiện chủ trương rất đúng của Đảng, Nhà nước và là sự nỗ lực rất cao của các Bộ, ngành chức năng, của cấp ủy, chính quyền các địa phương, hệ thống kinh doanh xăng dầu.

Tuy nhiên, ông Diên thông tin mấy ngày gần đây, đặc biệt sau khi buộc phải tạm đình chỉ hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu của một số doanh nghiệp, xuất hiện thông tin thiếu hụt nguồn cung.

Ông Diên lý giải: Các doanh nghiệp bị tước tạm thời giấy phép nhập khẩu xăng dầu bởi vì đã vi phạm các quy định, trong đó có những quy định là phải nhập khẩu thường xuyên nhưng doanh nghiệp không nhập. Họ làm trái quy định nên phải tạm rút và vì doanh nghiệp bị rút giấy phép nên thiếu xăng là không chính xác.

Lý do thứ 2 cho rằng thiếu nguồn cung là do chiết khấu bằng không cho nên không có nguồn và người bán lẻ, người kinh doanh thì càng bán càng lỗ. Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Đây là điều hết sức không bình thường vì giá xăng dầu, kể cả giá bán buôn và bán lẻ đang có xu hướng giảm, giảm do xu thế của thế giới giảm nhưng nguyên nhân chính là do Chính phủ và các Bộ ngành đã chỉ đạo sử dụng các công cụ thuế và quỹ bình ổn để điều tiết giá xăng dầu giảm.

"Trong lúc giá giảm mà lại bảo thiếu nguồn cung. Thế giới đang cần bán, bán với giá rẻ, Việt Nam thì giảm thuế nên giá cũng rẻ. Như vậy, nguồn cung của thế giới đang dồi dào, nguồn cung trong nước lúc này cũng không thiếu. Vậy nhưng lại có thông tin cho rằng đang đứt gãy nguồn cung thì hết sức phi lý", Bộ trưởng Diên nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương: "Chúng ta phải nói thẳng là vi phạm pháp luật mà đã vi phạm thì bị xử lý là chuyện đương nhiên. Bằng chứng là chúng ta đã tạm tước giấy phép trong thời gian gần 1,5 tháng thì thị trường có vấn đề gì không? Mà tại sao trong hai ngày qua lại rộ lên cho rằng thiếu nguồn cung. Nếu chúng ta không phân biệt rạch ròi thông tin, không phân biệt đâu đúng, đâu sai vô hình trung chúng ta làm hỏng thị trường, làm hỏng tình hình, tiếp tay cho những hoạt động phát sinh".