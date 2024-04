Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị xử phạt nguội xe máy vi phạm

Thêm nhiều bài học xây dựng cao tốc

Ngày 24/4, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia biểu dương các bộ, ngành và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí truyền thông đã chỉ đạo và triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Tạ Hải

Bộ trưởng Thắng cho biết, quý II/2024, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét và thông qua Luật Đường bộ và Luật TTATGT Đường bộ.

Đây là hai dự án luật quan trọng nhất trong bảo đảm TTATGT, các cơ quan của Bộ GTVT theo chức năng nhiệm vụ sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả nhất với Bộ Công an và các bộ, ngành để hoàn thiện Luật Đường bộ và phối hợp với Bộ Công an để hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo khi triển khai được toàn diện.

Đối với lĩnh vực vận tải, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe và sẽ có hiệu lực từ 1/6/2024.

Trong đó, đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới hoạt động của xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch nhằm khắc phục bất cập.

Để quản lý các đơn vị kinh doanh vận tải, Bộ trưởng Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết tâm thực hiện thật tốt Nghị định 41 để tạo sự chuyển biến mới trong quản lý hoạt động vận tải đường bộ.

Theo Bộ trưởng Thắng, vừa qua ngành GTVT đã có thêm nhiều bài học và kinh nghiệm trong xây dựng phát triển cao tốc.

Bộ GTVT hiện đang chỉ đạo quyết liệt, chỉ trong vài ngày tới, các trạm dừng nghỉ tạm trên các tuyến cao tốc phân kỳ, sẽ đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của người dân về nơi dừng xe, nghỉ ngơi, đi vệ sinh. Các đơn vị cần đẩy mạnh các gói thầu để xây dựng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

"Các lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm, ưu tiên tốt nhất và thực chất nhất để các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc sớm được đưa vào hoạt động", Bộ trưởng Thắng đề nghị.



Để đảm bảo àn toàn giao thông, với những tuyến hiện hữu, kể cả các tuyến quốc lộ trọng yếu, cần khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng giao thông để kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, xây dựng phương án tổ chức lại giao thông phù hợp tình hình thực tiễn.

Tai nạn giao thông trên cao tốc còn diễn biến phức tạp.

Vi phạm giao thông của xe máy rất nhiều

Vừa qua có một loạt các vụ cháy xe, nổ lốp trên cao tốc, Bộ trưởng Thắng đề nghị cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân, chia sẻ thông tin đến nhân dân, các chủ xe kinh doanh vận tải, từ đó chủ động có các biện pháp phòng tránh, chủ động trong công tác khắc phục khi sự cố xảy ra.

Hiện nay, xử phạt nguội ô tô đã làm rất tốt nhưng vi phạm của xe máy xảy ra rất nhiều, Bộ trưởng đề nghị cần tăng cường kiểm soát, có hình thức xử phạt nguội đối với phương tiện này.

Theo Bộ trưởng Thắng, hiện nay xe máy vẫn là phương thức đi lại chủ yếu của người dân, chiếm tới 80 -90% lưu lượng giao thông trên đường, việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm TNGT hơn nữa trong thời gian tới.



Điểm lại một số vụ TNGT hết sức đau xót liên quan đến trẻ em trong 3 tháng đầu năm 2024, Bộ trưởng nhấn mạnh, nâng cao ATGT cho trẻ em là nhiệm vụ vô cùng quan trọng để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho các em và những người xung quanh.

Trên cơ sở tham mưu của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 31 về đảm bảo tình hình TTATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, các cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ đều có trách nhiệm để thực hiện tốt nhất.

"Trong đó, tôi muốn nhấn mạnh tới thông điệp trong truyền thông, đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm của cha mẹ, các bậc phụ huynh trong việc làm hình mẫu cho thế hệ trẻ trong việc chấp hành pháp luật về ATGT.

Ngoài ra, các phụ huynh phải dành thời gian để dạy dỗ rèn luyện cho con em đủ kiến thức và kỹ năng trước khi giao xe; Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm với hành vi giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; Phối hợp với nhà trường để có hình thức xử lý phù hợp với hành vi vi phạm TTATGT của học sinh", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 sắp đến, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện đảm bảo TTATGT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè, Bộ trưởng đề nghị các địa phương khẩn trương chuẩn bị và triển khai ngay các giải pháp theo chức năng nhiệm vụ, đặc biệt có giải pháp cho các vấn đề thường xảy ra có tính điển hình lặp đi lặp lại trong các dịp nghỉ lễ, như: Chở quá số người, lái xe ban đêm, lái xe quá thời gian quy định, vi phạm tốc độ...

"Vụ TNGT vừa cách đây vài hôm trên sông Tiền Giang giữa tàu du lịch và phà cho thấy chúng ta không thể lơ là. Chỉ cần buông lỏng và chủ quan một chút là TNGT có thể xảy ra", Bộ trưởng nhấn mạnh.