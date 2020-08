Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói về nông nghiệp hữu cơ như thế nào?

Ông Lê Anh Dũng - Trưởng Ban Xã hội Dân số và Gia đình (T.Ư Hội NDVN):

Cần liên kết nông hộ nhỏ lẻ

Giải pháp của Hội ND phải bám sát, kết hợp cùng các giải pháp của Chính phủ. Các cấp Hội ND phải đẩy mạnh liên kết các nông hộ nhỏ lẻ lại. Đây là vấn đề mà Chính phủ đang cần chúng ta thực hiện. Cũng như đề xuất quy hoạch vùng nông nghiệp hữu cơ, nếu còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún thì khó đảm bảo chi phí đầu tư. Cuối cùng là tập trung xây dựng mô hình điểm, hiệu quả và quy mô. Đây mới là giải pháp đột phá để Hội ND tham gia.

Ông Đoàn Văn Thanh - Phó chủ tịch Hội ND TP.HCM:

Hỗ trợ tài chính cho các mô hình

Phải xác định được vùng sản xuất chính, có lợi thế sản phẩm chủ lực và thị trường cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Từ đó, xây dựng quy hoạch và bảo vệ đất đai, nguồn nước tại các vùng chưa hoặc ít bị ô nhiễm. Đồng thời, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về thuế, tiền thuê đất, lãi vay cho các chủ thể đang trong giai đoạn xử lý đất để chuyển sang canh tác hữu cơ. Cũng như hỗ trợ chi phí đăng ký chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Bà Trương Thị Kim Phượng - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Cầm tay chỉ việc giúp nông dân

Để vận động nông dân áp dụng, thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ một cách hiệu quả, đòi hỏi các cấp Hội ND phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng "cầm tay chỉ việc". Phải tạo được lòng tin và thỏa mãn được tâm lý của nông dân, để họ không chỉ nghe rõ, mà phải nhìn thấy, cầm nắm được. Nghĩa là, ngoài việc tập huấn, bồi dưỡng kiến kiến thức còn phải tổ chức lại sản xuất, có mô hình để hướng dẫn, hỗ trợ và đầu tư vật chất và liên kết tiêu thụ ổn định.

