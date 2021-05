Bộ trưởng Nội vụ báo cáo nhanh tình hình bầu cử với Thủ tướng

Ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Văn bản số 2349 báo cáo nhanh với Thủ tướng Chính phủ tình hình tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến thời điểm 12 giờ ngày 23/5.

Hà Giang có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,54%

Nội dung báo cáo nêu rõ, khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được các địa phương tổ chức bảo đảm đúng luật, trang trọng, nghiêm túc, an toàn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có báo cáo về tình hình ngày bầu cử với Thủ tướng Chính phủ.

Đến thời điểm 7 giờ sáng đồng loạt các Tổ bầu cử trong cả nước đã tiến hành Lễ khai mạc, một số Tổ bầu cử đã tiến hành khai mạc bỏ phiếu từ 5 giờ - 5 giờ 30 phút (như Trà Vinh, Vĩnh Long, Lạng Sơn, Quảng Ninh…) ở hầu hết các khu vực bỏ phiếu đều có sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cử tri cao tuổi ở địa phương.

Đặc biệt ở một số khu vực bỏ phiếu có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc, phát biểu và bỏ những lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu như: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 04, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 01, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 41, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Dự khai mạc bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu còn có các phóng viên báo, đài phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương để kịp thời đưa tin, phản ánh trực tiếp ngày bầu cử...

Về tiến độ cử tri đi bầu cử, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố tính đến thời điểm 11 giờ ngày 23/5 đã có 42.067.259 cử tri đi bầu (đạt tỷ lệ 59,8%). Một số địa phương có tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao (Hà Giang 98,54%, Hòa Bình 93,38%, Hậu Giang 93,03, Lào Cai 87,78%, Trà Vinh 89,89%, Điện Biên 85,27%,...); trong đó có một số các khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu (Quảng Ngãi có 255 khu vực và 18 xã, Quảng Ninh có 152 Tổ bầu cử, Cao Bằng có 62 Tổ bầu cử…).

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số xã Minh Xuân, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tham gia bầu cử.

Cử tri ho, sốt có thùng bỏ phiếu riêng

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 22/5 cả nước có 5.086 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 3.605 ca trong nước, 41 trường hợp tử vong.

Đến thời điểm này, các địa phương đã tổ chức tốt công tác phân luồng điều tiết cử tri đi bầu tại các Tổ bầu cử, bảo đảm nguyên tắc 5K, phân luồng theo giờ, bảo đảm an toàn cho cư tri đi bầu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Các điểm bỏ phiếu được bố trí đầy đủ tại các Tổ bầu cử, dung cụ đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, nước rửa tay, sát khuẩn, thành viên Tổ bầu cử tăng cường bổ sung nhân viên y tế, hướng dẫn cử tri mang khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào phòng bỏ phiếu và sát khuẩn sau khi bỏ phiếu xong ra về. Một số nơi có trường hợp cử tri có triệu chứng ho sốt, thành viên Tổ bầu hướng dẫn đi riêng để cử tri bỏ phiếu vào các thùng phiếu dự phòng theo quy định.



Một số địa phương có thùng phiếu dự phòng cho cử tri có triệu chứng ho, sốt. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết ở tất cả các địa phương diễn biến tốt, mát mẻ, không mưa, rất thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền công dân. Một số nơi có mưa nhỏ, rải rác như: huyện Đắk Glei và huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Tuy vậy, cử tri vẫn sẵn sàng đi bỏ phiếu bầu cử theo quy định.



Tình hình giao thông, thông tin liên lạc ở các địa phương thông suốt, chưa có vấn đề lớn phát sinh. cơ bản bảo đảm sự chỉ đạo của cấp trên và tiến độ cập nhật, báo cáo tình hình bầu cử của các cấp chính quyền địa phương, của các tổ chức phụ trách bầu cử vẫn theo đúng tiến độ.

Bộ Nội vụ cho biết, đến thời điểm hiện nay, nhìn chung cử tri phấn khởi, hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Nhìn chung cử tri phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Dư luận trong nhân dân, cử tri đánh giá cao trình độ, năng lực của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trước khi bỏ phiếu bầu cử, các cử tri đã tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử của từng người ứng cử để quyết định về việc bỏ phiếu cho người ứng cử nào đại diện cho nhân dân cả nước cũng như của từng địa phương.



Có tình huống phát sinh khi bầu cử

Theo báo cáo từ các địa phương, nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến thời điểm này ở các địa phương cơ bản tốt, không phát sinh điểm nóng, không có tụ tập đông người gây rối trật tự. Các lực lượng công an, quân sự ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.



Ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa chiều ngày 22/5 đã có mưa, gió mạnh làm hư hỏng, rách nát các khẩu hiệu, danh sách cử tri... Uỷ ban bầu cử các cấp đã kịp thời khắc phục trong đêm.



Tuy nhiên, sáng 23/5 đã có sự cố mất điện tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, địa phương đang khắc phục, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có điện.

Một số cử tri chưa nắm được quy định nên còn tình trạng về địa phương xin cấp thẻ cử tri, nộp giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác sau giờ khai mạc bầu cử nên địa phương không thể bổ sung vào danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu theo quy định.

Qua đường dây nóng của Bộ Nội vụ, có một số cử tri, trên địa bàn các địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình phản ánh liên quan đến thực hiện quyền bầu cử của cử tri. Bộ Nội vụ đã liên hệ với Ủy ban Bầu cử các địa phương nêu trên để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền.

Cử tri đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường 2, quận 5, TP.HCM.



Ngoài ra, theo số liệu của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, có một số tỉnh như Hưng Yên, Đắk Nông, Quảng Bình đã in sai họ hoặc tên đệm của người ứng cử như: tỉnh Hưng Yên (Tổ bầu cử số 5, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào), tỉnh Đắk Nông (Đơn vị bầu cử số 2, xã Đắk Nang, huyện Krôg Nô), phiếu bầu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã in sai tên đệm; tỉnh Quảng Bình có 01 Tổ bầu cử in sai họ của người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia đã kịp thời chỉ đạo tạm dừng bầu cử, niêm phong hòm phiếu, số phiếu sai sót, lập biên bản và cho in lại phiếu bầu. Hiện nay, các Tổ bầu cử đang tiếp tục tổ chức bầu cử theo quy định.