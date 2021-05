Tướng Tô Ân Xô: Lực lượng công an bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm bầu cử

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, tính đến trưa 23/5, tình hình an ninh trật tự (ANTT) cả nước ổn định, cử tri tích cực đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử. Tại các điểm bầu cử, nhiều nơi cử tri đi bỏ phiếu đã đạt tỷ lệ 50%.

Tình hình ANTT tại các khu vực bỏ phiếu được giữ vững, chấp hành pháp luật về bầu cử được bảo đảm. Công tác bảo vệ các hòm phiếu phụ phục vụ cử tri là người già yếu, ốm đau, khuyết tật, người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng, người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ, người đang bị cách ly xã hội tập trung tại các khu vực bỏ phiếu riêng, người đang bị cách ly xã hội tập trung tại các cơ sở điều trị Covid-19 hoặc tại các địa điểm cách ly tập trung khác và người đang bị cách ly tại nhà được thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, theo đúng quy định bảo đảm an ninh, an toàn.

Công an đảm bảo ANTT, giúp đỡ cử tri tại điểm bỏ phiếu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sáng 23/5. Ảnh: CAHN

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh và tổ chức công tác bảo đảm ANTT trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã chủ động từ rất sớm, trong đó ngay từ đầu tháng 4/2020 đã ban hành Quyết định số 2395 về Phương án công tác Công an ứng phó với cấp độ cách ly và tình huống ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong quá trình chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử, đồng chí Thứ trưởng, Trưởng Tiểu ban ANTT cuộc bầu cử Bộ Công an thường xuyên chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát, cụ thể hóa các kế hoạch, phương án công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử, gắn với triển khai các cấp độ cách ly phòng, chống dịch bệnh.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại khu vực Điểm bỏ phiếu số 6, phường Quán Thánh (Hà Nội). Ảnh: Dân Việt

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, vừa qua Bộ Công an/Tiểu ban ANTT đã ban hành phương án bố trí, phân công lực lượng bảo đảm ANTT các khu vực bỏ phiếu, trong đó có phương án bảo vệ các điểm cách ly, đề ra phương châm, nguyên tắc, quy định việc tổ chức, bố trí lực lượng, dự kiến tình huống xảy ra và biện pháp xử lý, tạo cơ sở vừa bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Cùng với công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử, toàn lực lượng CAND đã nỗ lực, căng sức tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, từ bảo đảm ANTT các khu cách ly, tham gia các chốt kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp" để truy vết, khoanh vùng các trường hợp nghi nhiễm, F1, F2, tham gia các tổ tuần tra, kiểm soát biên giới của lực lượng Bộ đội biện phòng, tích cực hợp tác quốc tế, hỗ trợ Cơ quan An ninh, Cảnh sát Lào, Campuchia trong khi trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh của lực lượng Công an rất khó khăn, CBCS hầu hết chỉ được bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh bằng khẩu trang, nước sát khuẩn, rất thiếu các trang thiết bị phòng dịch khác.

Công an TP.Hà Nội ra quân đảm bảo an ninh, an toàn tại 4.864 điểm bỏ phiếu. Ảnh: CAHN

Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh đối với toàn dân, lực lượng Công an tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong toàn ngành, trong đó bảo vệ tuyệt đối an toàn các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng với hơn 100.000 phạm nhân, học sinh.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã bố trí lực lượng làm việc theo các ca, bảo đảm không để lây nhiễm dịch bệnh; tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 40.000 CBCS tuyến đầu.

"Việc tổ chức công tác, bố trí lực lượng khoa học, cùng với sự nỗ lực cố gắng, không quản ngại khó khăn, vất vả của CBCS toàn lực lượng CAND là cội nguồn sức mạnh tại nên những thành tích, chiến công của lực lượng Công an, vừa bảo vệ ANTT cuộc bầu cử, vừa tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện có hiệu quả các công việc thường xuyên.

Tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch đã có những CBCS bị nhiễm bệnh, trong khó khăn, thử thách xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến về ý chí kiên cường, về đức hy sinh tận tụy, tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.