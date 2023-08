Ngày 7/8, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã chủ trì buổi công bố các Quyết định và trao tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND của Bộ trưởng Bộ Công an.

Bên cạnh đó, tại buổi lễ một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu cũng được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên.

Cụ thể, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho 5 cá nhân thuộc Công an TP.Đà Nẵng gồm: Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng phòng Phòng công tác Đảng và công tác Chính trị, Thượng tá Lê Cao Tâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thừa ủy quyền của Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho 5 cá nhân thuộc Công an TP.Đà Nẵng. Ảnh: THANĐN

Bên cạnh đó còn có Thượng tá Võ Hoàng Trung, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thiếu tá Ngô Thị Thanh Tâm, Bệnh xá trưởng, Phòng Hậu cần.

Ngoài ra, tại buổi trao thưởng, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá chuyên án 243T “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; thành tích trong tham mưu, thực hiện bảo đảm ANTT ở cơ sở năm 2022; thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phụ nữ.

Đồng thời, nhân dịp này, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng có các Quyết định tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 48 cá nhân thuộc Công an TP vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn thành phố.