Bộ trưởng Tô Lâm trình gì tới Quốc hội về dự án Luật Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ?

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, dự kiến ngày 16/11 tới dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được đưa ra thảo luận tại hội trường. Đây là dự án Luật lần đầu tiên được trình Quốc hội, xây dựng trên cơ sở đổi mới, hoàn thiện các chính sách, nội dung quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tách ra từ Luật Giao thông đường bộ hiện hành.



Dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ xây dựng nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác tổ chức thực thi pháp luật, tạo bước chuyển biến cơ bản, bền vững trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.

Lực lượng CSGT thi hành nhiệm vụ.

Trước khi trình dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ ra Quốc hội, Chính phủ đã được thảo luận, cân nhắc, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan.

Đánh giá về dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, trong 10 năm qua thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nhận thấy có phạm vi cẫn phải điều chỉnh gồm cả hai lĩnh vực là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải đường bộ.

Trong đó, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; còn xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải đường bộ lại thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, cả hai lĩnh vực nói trên có mục tiêu và đối tượng điều chỉnh khác nhau.

Cụ thể: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, bảo đảm an ninh con người; Còn xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn kỹ thuật công trình giao thông.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang diễn biến rất phức tạp, vi phạm chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ở mức đáng báo động.

Thống kê từ năm 2009 đến nay, cả nước xảy ra trên 334.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 101.000 người (trung bình hàng năm gần 10.000 người chết, chủ yếu trong độ tuổi lao động), làm bị thương trên 336 nghìn người, có nhiều người bị thương tật suốt đời.

"Nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường bộ do lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông là chủ yếu, chiếm trên 90% số vụ. Trong đó, nhiều lái xe có kỹ năng điều khiển, kiến thức về pháp luật an toàn giao thông và ý thức tự giác chấp hành luật còn rất kém", Bộ trưởng Tô Lâm thông tin.

Đáng chú ý, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an đã phát hiện và xử lý rất nhiều trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng giấy phép lái xe giả...

Đây là nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong thời gian qua, gây bức xúc dư luận xã hội và rất đáng báo động. Đường bộ là nơi diễn ra nhiều vấn đề phức tạp về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, như trộm, cướp, gây rối trật tự công cộng, vận chuyển hàng cấm...