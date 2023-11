Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ lý do xây dựng Đại tượng phật hơn 500 tỷ, tỉnh Vĩnh Phúc nói gì?

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công văn 4670/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho ý kiến hồ sơ dự án xây dựng Đại tượng phật tại Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ Xây dựng cho biết quy mô dự án theo nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đại tượng phật tại Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc gồm: công trình tôn giáo (Đại tượng Phật cao 49m, gồm Đài sen cao 12m, phần tượng Phật cao 37m) và các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư khoảng 504,929 tỷ đồng, sử dụng vốn xã hội hóa.

Theo thuyết minh thiết kế cơ sở, hiện trạng của dự án đã xây xong phần móng và sàn cốt ±0.000 của Phật đài theo thiết kế đã được cấp phép xây dựng, phần xây dựng này đã khá lâu và không được sử dụng nên đã bị xuống cấp, có hiện tượng lún lệch và ngập nước phía trong tầng hầm.

Theo đó, dự án xây dựng Đại tượng phật được xác định là nhóm B, công trình cấp II. Khu vực dự án thuộc khu vực bảo vệ II của Di tích Quốc gia đặc biệt Tây Thiên, trong ranh giới Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên thuộc Khu du lịch quốc gia Tam Đảo. Đồng thời, nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên – Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trình Thủ tướng Chính phê duyệt.

Đại tượng phật cao 49m sắp được xây dựng tại Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên (Ảnh: Vinhphuc.gov)

Do đó, để có cơ sở lập dự án trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc rà soát, làm rõ sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan (Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất,…); làm rõ lý do và sự thiết phải xây dựng Đại tượng phật; luận cứ cơ sở xác định mẫu tượng, chiều cao tượng, đảm bảo phù hợp với các giá trị văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan môi trường.

"Khi thực hiện dự án xây dựng Đại tượng phật phải tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa. Đồng thời, phải có sự đồng thuận của cộng đồng dân cư và các bên có liên quan, đảm bảo quốc phòng an ninh; không phá vỡ cảnh quan môi trường khu vực di tích", Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Về quản lý hoạt động xây dựng liên quan đến dự án xây dựng Đại tượng phật, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ pháp luật về xây dựng, tín ngưỡng, tôn giáo, di sản văn hóa hướng dẫn chủ đầu tư gửi hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án đến Sở Xây dựng để được tổ chức thẩm định hoặc thẩm định điều chỉnh (nếu có) bảo đảm tuân thủ quy định của các pháp luật đã nêu và pháp luật khác có liên quan.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý, do công trình của dự án Đại tượng phật đã thi công xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng cần yêu cầu chủ đầu tư bổ sung báo cáo kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng công trình. Trong đó, có đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện, mức độ nguy hiểm của toàn công trình phù hợp tiêu chuẩn về đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà làm cơ sở thực hiện bảo đảm an toàn công trình và công trình lân cận (nếu có).

Thông tin về dự án xây dựng Đại tượng Phật cao tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, theo bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, khu vực thực hiện dự án xây dựng Đại tượng phật “Quốc thái - Dân an - Phật đài” nằm trong khu vực bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên - Tam Đảo. Về thiết kế, hình thức đại tượng Phật “Quốc thái - Dân an - Phật đài” được lấy ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia về mỹ thuật do GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính làm Chủ tịch Hội đồng.