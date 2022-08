Chọn lời "chia tay" với vai diễn James Bond, Daniel Craig đang tiếp tục vào vai thám tử trong Knives Out. Nam tài tử vào vai thám tử Benoit Blanc trong Glass Onion: A Knives Out Mystery, phần tiếp theo của Knives Out cực kỳ được mong đợi của đạo diễn Rian Johnson. Với bộ phim đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến với những biến tấu bất ngờ và độc đáo trong các tình tiết bước ngoặt, cùng với sự dí dỏm và khéo léo trong diễn xuất của dàn diễn viên.

Mới đây, chia sẻ với tạp chí Empire, Daniel Craig cho biết, anh đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ loạt phim James Bond. Trước câu hỏi: "Làm thế nào để một bộ phim với mô típ giết người giấu mặt đơn giản, lại thu hút được trí tưởng tượng của người xem, cũng như tránh sự nhàm chán?".

Daniel Craig trên tạp chí Empire. (Ảnh: Empire).

"Tôi đã dành 15 năm qua cố gắng tránh sự nhàm chán trong loạt phim James Bond, vì vậy dĩ nhiên tôi có kinh nghiệm. Nếu bạn có đúng ê-kíp và đủ tài năng thì bạn có thể làm được. Rian là một người viết kịch bản thiên tài và ông ta cũng không muốn lặp lại chính mình. Chúng tôi cũng không muốn để mọi người thất vọng và khán giả tận hưởng có thể thế giới phần phim đầu tiên đã tạo ra", Daniel Craig nói.

Daniel Craig học được gì từ vai diễn James Bond?

Đối với Johnson, người trở lại với vai trò biên kịch kiêm đạo diễn, Glass Onion đại diện cho một cơ hội để đặt Benoit Blanc vào trung tâm của bộ phim. Trong phần đầu, vị thám tử này chỉ nằm ở ngoài, với cốt truyện trung tâm là nhân vật Marta do Ana De Armas vào vai. Khán giả sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân người đàn ông lần này, khi anh có nhiều đất diễn hơn.

"Chắc chắn là có nhiều đất diễn cho Blanc hơn, nhưng với tôi thì không thú vị lắm khi phải xây dựng cuộc sống của Benoit. Giống như với Poirot và Miss Marple (các thám tử trong tiểu thuyết nổi tiếng), điều thú vị là tính cách của Benoit tự bộc lộ thông qua từng vụ việc bí ẩn mà anh ấy giải quyết", đạo diễn Rian Johnson giải thích.

Đối với Daniel Craig, thách thức thực sự là quay trở lại với phong cách được đánh giá cao của Blanc, một điều bất ngờ và thú vị trong bộ phim đầu tiên, nhưng lại có thể dễ dàng chuyển thành tranh biếm họa nếu không được cân chỉnh cẩn thận.

"Tôi đã đi làm việc với một huấn luyện viên giọng trong ba hoặc bốn tháng trước khi chúng tôi bắt đầu quay Glass Onion. Tôi đã quên trọng âm và tôi không muốn nói một cách buồn cười. Tôi muốn làm cho giọng của mình có cơ sở và càng gắn chặt vào thực tế càng tốt", anh nói.

Bản phát hành của Netflix trên toàn thế giới sẽ theo sau buổi ra mắt phim tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9. Ngoài ra, "ông hoàng" ngành truyền hình trực tuyến xác nhận rằng, bộ phim do Rian Johnson đạo diễn đủ điều kiện để được công chiếu tại một số rạp được chọn, nhưng không đưa ra ngày hoặc nói rõ quy mô sẽ như thế nào.

"Glass Onion" có thể sẽ chưa phải là bộ phim cuối cùng có sự tham gia của Craig trong vai Benoit Blanc. Mặc dù bộ phim "Knives Out" phần ba chưa được bật đèn xanh chính thức nhưng Netflix đã mua quyền phân phối hai phần tiếp theo của bộ phim gốc vào năm ngoái. Lionsgate và T-Street đóng vai trò là công ty sản xuất bộ phim. Johnson sản xuất bộ phim với đối tác sản xuất lâu năm Ram Bergman.