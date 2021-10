Bốn lần vợ chồng Beckham "mất điểm" trước công chúng

Vợ chồng Victoria và David Beckham không chỉ là cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới, cách mà họ giữ gìn hình ảnh của gia đình và thương hiệu Beckham cũng khiến cho dư luận phải trầm trồ. Dẫu vậy, dù sang trọng, quý phái và khôn khéo tới bao nhiêu, cặp đôi này cũng không tránh khỏi những lần khiến người hâm mộ phải "chưng hửng". Sáu lần cặp đôi quyền lực này bị chỉ trích vì những quyết định khó hiểu của mình trong các chiến lược quảng cáo, kinh doanh.



Cặp vợ chồng quyền lực nhà Beckham. (Ảnh: CNN).



Beckham "nhúng tay" vào Qatar để thu lợi nhuận "khủng"

Gần đây nhất, đã có một làn sóng phản đối kịch liệt sau khi David Beckham ký hợp đồng trị giá hàng triệu đô la để trở thành gương mặt đại diện cho Qatar World Cup. Sẽ không sao nếu như Qatar không phải là một quốc gia có vấn đề nhân quyền.

Họ luôn bị quốc tế giám sát kể từ khi nó được trao quyền tổ chức giải đấu vào năm 2010. Vì vậy, khi tin tức về việc Becks tự mình đăng ký làm đại sứ chính trong một hợp đồng trị giá 206 triệu USD, không ít người hâm mộ đã quay lưng với chàng cầu thủ hào hoa này.

Trong một thông cáo báo chí mới đây, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Beckham lên tiếng về tình hình nhân quyền "đáng lo ngại sâu sắc" ở Qatar.

"Hồ sơ nhân quyền của Qatar đang gây rắc rối, từ việc nước này đối xử lâu dài với người lao động nhập cư, đến việc hạn chế tự do ngôn luận và hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới", Sacha Deshmukh của Tổ chức Ân xá cho biết.

David Beckham sẽ trở thành đại sứ hình ảnh của Qatar. (Ảnh: Daily Mail)

Qatar tai tiếng vì đưa công nhân nhập cư vào để giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cho World Cup mùa đông. Tổ chức Ân xá tuyên bố "hàng nghìn" người di cư thiệt mạng đã không được ghi nhận, theo các báo cáo và điều tra cụ thể.

Thế nhưng sức mạnh của đồng tiền còn lớn hơn nhiều so với quyền của người đồng tính, quyền tự do ngôn luận và những cái chết của người di cư. Một phát ngôn viên của Beckham nói với BBC: "David đã đến thăm Qatar thường xuyên trong hơn một thập kỷ và từng chơi cho PSG (đội bóng thuộc sở hữu của Qatar). Vì vậy, anh ấy đã thấy được niềm đam mê bóng đá ở đất nước này. Những cam kết cụ thể của Qatar khi đăng cai World Cup sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khu vực".

Victoria sử dụng quyền lực ngầm của chồng để quảng cáo sản phẩm âm nhạc

Quay trở lại tháng 8/2000, một trong những "trận chiến" lớn nhất trong lịch sử âm nhạc Vương quốc Anh đã diễn ra khi Victoria "Posh Spice" Beckham phát hành đĩa đơn solo đầu tiên của cô, đối đầu với bài hát nổi tiếng Spiller's Groove Jet (If This Ain ' t Love) của Sophie Ellis Bextor.

David và Victoria ký tặng người hâm mộ. (Ảnh: SCMP).

Là Spice Girl cuối cùng solo và là người duy nhất không có đĩa đơn bán chạy nhất, đây là áp lực rất lớn đối với Victoria. Cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để bán được các bản sao của đĩa đơn "Out of Your Mind", có sự góp mặt của True Steppers và ca sĩ Dane Bowers. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải kéo người chồng nổi tiếng của cô đi khắp Vương quốc Anh để ký tặng chung tại các cửa hàng băng đĩa trong nhiều ngày liên tục.

Vào thời điểm đó, BBC đưa tin rằng, đây được coi là một cách thức tuyệt vọng khi cô lôi kéo Becks tham gia vào hoạt động quảng bá âm nhạc. Điều đáng buồn là cô ấy đã không thành công. Mặc dù đĩa đơn cuối cùng đã bán được khoảng 400.000 bản tại Anh, nhưng bài hát chỉ đứng ở vị trí thứ 2, thua chỉ 20.000 bản so với vị trí top 1.



Beckham ký kết hợp đồng với LA Galaxy

Còn nhớ khi Becks bất ngờ ký hợp đồng chơi cho LA Galaxy với số tiền lên tới 250 triệu USD vào năm 2007, cả thế giới đã dậy sóng. Một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất và mang tính biểu tượng nhất thế giới đã chuyển đến một câu lạc bộ thậm chí không thể thi đấu giải hạng nhì ở Châu Âu.

Dĩ nhiên, tất cả đều là một phần trong kế hoạch lớn của nhà Beckham nhằm di chuyển và thành lập thương hiệu Stateside của họ. Việc công bố thỏa thuận trị giá 250 triệu USD đã gây xôn xao toàn thế giới nhưng sau đó hóa ra lại là một chiêu trò PR thông minh do đội ngũ của Beckham tại 19 Entertainment thiết kế.

Theo cuốn sách "The Beckham Experiment" con số này thực sự là số tiền tiềm năng mà David có thể kiếm được trong 5 năm từ tất cả các nguồn doanh thu. Trong đó bao gồm cả séc thanh toán Galaxy và các thứ khác. Thỏa thuận thực tế của anh ấy với LA Galaxy là một hợp đồng 5 năm trị giá tổng cộng 32,5 triệu USD - khác xa so với con số ban đầu.

Beckham nhạt nhòa tại LA Galaxy. (Ảnh: People).



Khi sự việc David đến LA Galaxy được đưa tin rầm rộ vào năm 2007, Victoria cũng muốn làm cho sự hiện diện mới của mình ở Mỹ được biết đến và phát hành một chương trình truyền hình đặc biệt kỳ lạ có tên "Victoria Beckham: Coming to America".

Theo Reuters, ban đầu chương trình dự kiến là sáu tập trên NBC và đã được thỏa thuận vài tháng trước khi gia đình đến Mỹ. Tuy nhiên, nhà mạng đã thay đổi quyết định và cuối cùng đồng ý phát sóng một chương trình đặc biệt kéo dài một giờ, nếu thành công tốt đẹp, nó sẽ được chọn cho nhiều tập hơn.

"Victoria Beckham: Coming to America" quay lại cảnh cô nàng gặp gỡ những bà nội trợ lập dị ở khu phố mới Beverly Hills, gian lận trong khi xin giấy phép lái xe Mỹ, lừa các tay săn ảnh bằng một búp bê tình dục và đối xử tệ bạc với trợ lý riêng của mình. Có lẽ, Victoria đã "tởn đến già" sau khi tham gia chương trình truyền hình này.

Dùng hình ảnh các con để quảng cáo

Năm ngoái, Victoria đã khiến cho dư luận phải ngỡ ngàng khi sử dụng hình ảnh gia đình mình để quảng bá cho nhã hiệu son môi mới có tên "Posh is back".

Victoria sử dụng con để quảng bá nhãn hiệu son môi.



Victoria không chỉ yêu cầu các con của mình là Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper đăng tải hình ảnh về nhãn hiệu kể trên lên trang cá nhân, cô ấy còn yêu cầu vợ chưa cưới của Brooklyn là Nocola Peltz và bạn gái của Romeo là Mia Regen quảng bá giúp mình.

Harper Beckham trong chiếc áo phông in dòng chữ "Posh IS BACK".



Dĩ nhiên, những hành động của cô nàng vấp phải sự phản đối kịch liệt của dư luận. Một bình luận đáng nhớ trên twitter như sau: "Đáng xấu hổ khi bố mẹ coi đồng tiền quan trọng hơn con cái của họ. Gia đình Beckham đã bán linh hồn mình lấy danh tiếng và tiền bạc".