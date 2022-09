Trong xã hội cũ, hình ảnh của những người mẹ tần tảo, hy sinh vì con cái, không quản ngại "một nắng, hai sương" đã đi vào những áng thơ văn bất hủ. Thời hiện đại, phụ nữ nói chung và những bà mẹ trẻ nói riêng, không những phải hứng chịu vô vàn áp lực từ cuộc sống, xã hội mà họ vẫn phải đảm đương đầy đủ trách nhiệm thiên chức mà tạo hóa dành cho.

Trong làng giải trí thế giới, không ít những bà mẹ bị dư luận chỉ trích vì vô trách nhiệm, thiếu kỹ năng, thậm chí không có đạo đức khi chăm sóc con của mình. Đơn cử như Britney Spears, Victoria Beckham, Madonna là những cái tên được đề cập khi nhắc tới những "bà mẹ tồi".

"Tôi đã vượt qua mọi người và mở cửa phòng tắm - điều đó thật nực cười; ổ khóa trên cánh cửa đó thậm chí còn không hoạt động và cô ấy ở đó, đứng, đi đi lại lại, ôm con trai đang ngủ. Cô ấy đã mặc quần áo cho một đêm đi chơi, ở Louboutins. Bồn tắm đang đầy nước. Bạn có thể thấy ánh sáng lấp đầy phòng tắm từ những chiếc trực thăng. Tôi nói với cô ấy rằng, cô ấy cần để Jayden đi. Khi cô ấy chuẩn bị giao đứa trẻ cho tôi, những người lính cứu hỏa đã ập vào và phá hủy mọi thứ. Họ tóm lấy đứa bé và đặt nó xuống cáng. Cô ấy không nói gì cả. Cô ấy chỉ đang nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào tôi", Sam Lutfi, quản lý cũ của Britney Spears kể lại khi nữ ca sĩ bị tòa án ép vào cơ sở tâm thần.

Britney Spears chụp ảnh cùng hai con trai. (Ảnh: IT).

Chuỗi sự kiện dẫn đến việc Britney Spears bị cầm tù và bị trừng phạt lâu dài có liên quan đến sự định hình văn hóa về các kỹ năng nuôi dạy con cái của nữ ca sĩ. Tòa án dư luận, khi phán xét hành vi của nữ ca sĩ đã tuyên án: "Cô là một người mẹ tồi, không đủ tư cách để chăm sóc con cái của mình". Và theo lệnh của các thành viên trong gia đình, với động cơ riêng của họ, Chính phủ đã bắt và tách cô ra khỏi những đứa con của mình. Ngay cả khi Britney cố ôm lấy những đứa con thân yêu của cô cho đến giây phút cuối cùng.

Britney Spears và những "bà mẹ tồi" của xã hội hiện đại

Sau khi được tự do, Britney Spears một lần nữa phải tự chứng minh kỹ năng làm mẹ của mình. Sự định hình văn hóa khiến cho cái nhìn dành cho những bà mẹ ít thể hiện "bản năng làm mẹ" không mấy thiện cảm. Gần đây, cô lại dính vào lùm xùm bị chồng cũ "tố" rằng hai con trai cô không muốn gặp mẹ, bởi "ngượng" khi mẹ chúng liên tục đăng ảnh mát mẻ lên trang Instagram cá nhân.

Mặc dù vậy, khi Britney Spears được trả tự do và những bộ phim như "The Lost Daughter" cho thấy những khía cạnh mới về tình mẫu tử, ý tưởng về một "người mẹ tồi" nhanh chóng bị xóa bỏ.

Xã hội dành những tình cảm thiêng liêng nhất cho vai trò làm mẹ, đến nỗi bản thân vai trò này trở nên quá nặng nề để gánh vác. Nhiều phong trào dân tộc chủ nghĩa dựa trên việc xây dựng một phiên bản lý tưởng về tình phụ nữ, trong đó tình mẫu tử là một phần thiết yếu. Các bà mẹ bị gắn vào hình mẫu phụ nữ lý tưởng. Văn hóa đại chúng cũng đề cao hình tượng người phụ nữ hy sinh, hết mình vì gia đình, con cái thì mới xứng đáng làm mẹ. Điều đó khiến cho những phụ nữ làm mẹ luôn cảm thấy sự thiếu khuyết của mình nhuốm màu tội lỗi.

Một cảnh trong phim "The Lost Daughter". (Ảnh trong phim).

Làm mẹ không cần phải quá vất vả. Nhưng việc trở thành người mẹ nhất thiết phải có các chuẩn mực của phụ nữ được xây dựng bởi các "thế lực" lớn hơn là chính xã hội. Khi ai đó trở thành một người mẹ, họ tuân theo một quy tắc ứng xử bất thành văn để trở thành những người phụ nữ tốt, họ từ bỏ mong muốn, nhu cầu và tư cách của bản thân để phục vụ một con người mới mà họ đã đưa vào thế giới.

Khi Britney Spears bị giam cầm hơn một thập kỷ trong chính gia đình mình, với lý do "tâm thần", quyền làm mẹ của cô ấy cũng bị tước bỏ. Thậm chí, các con của cô cũng phải được giữ an toàn trước mẹ của chúng - tất cả chỉ vì cô ấy không cư xử theo cách mà xã hội định đoạt. Những "bà mẹ tồi" trong văn hóa đại chúng có mặt ở khắp mọi nơi - với những người phụ nữ được biếm họa là người lạnh lùng, xấu xa và ghê tởm vì đã không giữ vững những hình tượng người mẹ mà xã hội áp đặt lên họ.

Khi đó, làm mẹ bao gồm việc từ bỏ quyền được phạm lỗi, vô trách nhiệm, vô tư hoặc thậm chí tư lợi. Nhiều người đã lưu ý rằng, chủ nghĩa nữ quyền tân tự do đã tạo ra gánh nặng kép cho phụ nữ có tham vọng, đồng thời tước bỏ nguồn tài trợ công cho các dịch vụ liên quan đến việc cộng đồng cùng nhau bảo vệ trẻ em.

Những "bà mẹ tồi" chỉ đơn giản là nạn nhân của một chế độ trừng phạt về giới

Rebecca Asher viết trong tác phẩm "Shattered: Modern Motherhood and the Illusion of Equality" (Sụp đổ: Tình mẫu tử hiện đại và ảo tưởng về sự bình đẳng - PV)": "Mong đợi rằng người mẹ chịu trách nhiệm chính về con cái và mái ấm gia đình sẽ làm biến dạng các mối quan hệ của chúng ta". Có thể cho rằng, những áp lực từ xã hội đặt lên vai người mẹ dẫn đến một cơn giận dữ âm thầm nhưng mạnh mẽ. Và đôi khi, cơn giận của các bà mẹ bùng phát dẫn đến việc xã hội tước quyền làm mẹ của họ ngay lập tức, như thể quyền đó không bao giờ thuộc về họ từ ban đầu.

Tuy nhiên, khi có nhiều phụ nữ dám nói hơn, họ nhanh chóng nhận ra rằng, những "bà mẹ tồi" chỉ đơn giản là nạn nhân của một chế độ trừng phạt về giới, một chế độ buộc phụ nữ phải cúi xuống vì người khác. Cuốn tiểu thuyết "Burnt Sugar" của Avni Doshi khám phá điều này với việc làm trần trụi bi kịch ở trung tâm của tình mẫu tử, đưa mọi người vào những lựa chọn hủy diệt.

Trong cuốn tiểu thuyết Tara, người đã bỏ bê con gái Antara của mình trong khi theo đuổi đam mê điên cuồng với một baba (thần hộ mệnh) đôi khi sẽ "đập người vào tường và hét lên một cách thầm lặng một mình", khi đối mặt với sức nặng không thể chịu đựng của tình mẫu tử.

Britney Spears rạng rỡ đưa hai con trai đi xem bóng chày. (Ảnh: People).

Ngay cả trong lịch sử cũng cho thấy, những "bà mẹ tồi" thường là những bà mẹ gặp khó khăn, đau đớn hoặc bị áp bức theo một hình thức nào đó. Phụ nữ da đen bị coi là "nữ hoàng phúc lợi" và thường bị lấy mất con của họ. Các liên minh bà mẹ ở phương Tây bắt đầu bảo vệ những bà mẹ đồng tính nữ có chồng cố gắng "chấm dứt quyền làm mẹ của họ thông qua tòa án".



Do đó, thừa nhận những "bà mẹ tồi" là nạn nhân sẽ đưa chúng ta tới một góc nhìn mới về hệ thống xã hội. Với phụ nữ, lợi ích của họ trong xã hội luôn có phần trái ngược với lợi ích của con cái họ. Trong xã hội, trở thành một người xấu đã đủ tồi tệ - nhưng còn tệ hơn nếu trở thành một "bà mẹ tồi". Nhưng khi những "bà mẹ tồi" lên tiếng, những vết nứt trong hệ thống xã hội nói chung bắt đầu lộ ra ngoài lớp vỏ của chúng.