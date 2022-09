"Số phận" James Bond ra sao trong tay nữ văn sĩ 33 tuổi?

Kim Sherwood đang thực hiện "Double or Nothing" - tác phẩm đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết mới mà nữ nhà văn 33 tuổi viết với ngòi bút của người xây dựng nên hình ảnh điệp viên James Bond, Ian Fleming.

Nữ tác giả thậm chí còn không biết lái xe ô tô, tuy nhiên cô lại đang viết về những cảnh truy đuổi bằng những chiếc xe siêu sang của James Bond. Loạt truyện của Ian Fleming đang cố gắng giải quyết vấn đề nan giải về việc làm thế nào để Bond hòa nhập với thế giới vào năm 2022? Sau khi "No Time to Die" năm ngoái mang đến cho kỷ nguyên phim của Daniel Craig một chương cuối vang dội thì đã có rất nhiều tin đồn về tương lai có thể xảy ra với nhân vật được nhiều người yêu thích này. Liệu các nhà sản xuất có thay đổi dân tộc hoặc giới tính của 007 không? Tin đồn mới nhất cho rằng, James Bond tiếp theo trên màn ảnh chỉ đơn giản là "trẻ hơn và cao hơn" so với phiên bản của Craig.



Kim Sherwood Kim Sherwood đang thực hiện "Double or Nothing", tiểu thuyết mới về James Bond. (Ảnh: Independent).

Trong "Double or Nothing", Sherwood đưa ra giải pháp mới lạ của riêng mình, cô chọn cách cho James Bond "biến mất". Ở phần đầu của cuốn sách, 007 đã mất tích, được cho là bị bắt cóc bởi một công ty quân sự tư nhân bất chính có tên Rattenfänger. Sau khi Bond mất tích, chúng ta sẽ theo chân các đồng nghiệp 00 của anh ấy tại MI6 khi họ lùng sục khắp thế giới.

Có 003 Johanna Harwood, một cựu bác sĩ phẫu thuật chấn thương và là tình cũ của Bond. Cô ở trong một mối tình tay ba với một điệp viên khác: một nhà toán học tài giỏi, Sid Bashir, người có mật danh 009. Cũng theo dấu vết của Bond là Joseph Dryden, 004, một cựu lính Lực lượng Đặc biệt bị thương ở Afghanistan và từ đó đến nay được cấy ghép não liên kết anh ta với máy tính lượng tử của MI6. Xung quanh đội mới này, Sherwood mang vào "Double or Nothing" nhiều nhân vật quen thuộc trong các cuốn sách gốc của Fleming. Một số nhân vật có các vai trò mới. Ví dụ, Moneypenny đã được thăng chức từ thư ký trung thành thành trưởng bộ phận 00.

Tổng cộng, Fleming đã viết 12 tiểu thuyết và hai tuyển tập truyện ngắn về Bond, một con số từ lâu bị điện ảnh vượt qua với 25 bộ phim về Bond do Eon Productions sản xuất. Kể từ cái chết của Fleming vào năm 1964, nhiệm vụ giữ cho Bond sống sót trên trang nhờ vào danh sách dài của các tác giả bao gồm Kingsley Amis, Sebastian Faulks và Anthony Horowitz.

"Số phận" James Bond ra sao trong tay nữ văn sĩ 33 tuổi?

Nữ nhà văn Kim Sherwood năm nay 33 tuổi. (Ảnh: Independent).

Sherwood, người có cuốn tiểu thuyết đầu tay từng đoạt giải thưởng được xuất bản vào năm 2018, từ lâu đã mơ ước được theo bước chân của họ. Cô đọc James Bond trong khi lớn lên ở phía bắc London, ở tuổi 12. "Bạn tự hỏi: Tôi đọc cái này thì có ổn không? Đó là một thế giới dành cho người lớn, không chỉ vì tình dục và bạo lực mà còn bởi vì các nhân vật luôn có góc tối. Cũng có chủ nghĩa hiện sinh của Chiến tranh lạnh. Cảm giác như bạn đang được bước vào thế giới bí mật dành cho người lớn".

Sau khi chinh phục được gia đình Fleming bằng những câu chuyện về tình yêu đối với Bond suốt đời của cô, Sherwood bắt đầu khai thác nhưng góc tối của thế giới mà James Bond tồn tại, với bối cảnh hiện đại. "Điều đó thực sự rất thú vị khi nghiên cứu, mặc dù có những điểm đáng lo. Tất nhiên, Ian Fleming đã có kinh nghiệm trực tiếp về tình báo hải quân, nhưng tôi lại sử dụng bản thảo của ông ấy như kim chỉ nam của mình". "Double or Nothing" cũng có một nhân vật phản diện tỷ phú có tên là Sir Bertram Paradise, người đã phát triển một cỗ máy mà anh ta có kế hoạch kiểm soát thời tiết và do đó kiếm được lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng khí hậu.

Sherwood giải thích: "Rất nhiều công nghệ mà Fleming cho là tiên tiến thì vừa mới xảy ra hoặc sắp xảy ra. Vì vậy, tôi đã xem xét một số công nghệ hiện đang được các tổ chức tình báo sử dụng như điện toán lượng tử chẳng hạn để làm mới chúng".

Trong "Double or Nothing" chúng ta nhìn thấy James Bond dưới góc nhìn của nhiều nhân vật: các đồng nghiệp cũ Moneypenny, Felix Leiter và Bill Tanner; những người yêu cũ chẳng hạn như Harwood; và những kẻ thù như Rattenfänger. Sherwood nói: "Tôi thích những khoảnh khắc mà chúng ta nhìn thấy Bond từ bên ngoài. Nó phản ánh những gì chúng ta làm với tư cách là một quốc gia. Suy đoán về Bond về cơ bản là một sở thích quốc gia, vì vậy tôi muốn đưa điều đó vào câu chuyện".

Đối với Anh, quốc gia nổi lên trong những trang sách của "Double or Nothing" là một quốc gia đáng tự hào và anh hùng, có thể xây dựng dựa trên những huyền thoại hiện có để tìm thấy vai trò của mình trong một thế giới hậu Brexit. Sherwood, người chuẩn bị xuất bản phần tiếp theo trong bộ ba cuốn tiểu thuyết của mình vào năm 2023, nói: "Đó là tầm nhìn về nước Anh, quan tâm đến những thứ như khủng hoảng khí hậu và bảo vệ những người khác, không chỉ lợi ích của bản thân. Tôi nghĩ đó là những gì Bond đại diện theo nhiều cách, bởi vì anh ấy là một anh hùng mang tính thế giới. Anh ấy không phải MI5, anh ấy là MI6. Anh ấy vươn ra ngoài thế giới và được yêu mến trên toàn cầu. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu độc giả có thể hiểu rằng, Bond đại diện cho một nước Anh hòa nhập, quan tâm".