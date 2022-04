Bruce Willis: Sự nghiệp lừng lẫy, tự tạo dòng phim của riêng mình

Mới đây, gia đình của nam diễn viên kỳ cựu Bruce Will đã thông báo rằng, anh sẽ rời bỏ sự nghiệp điện ảnh vì mắc aphasia, đây là chứng bệnh do tổn thương não bộ ảnh hưởng tới khả năng biểu đạt ngôn ngữ. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi cái kết buồn cho sự nghiệp lừng lẫy của một ngôi sao hành động từng khiến trái tim các cô gái rung động với series Die Hard.

Bruce Willis trong phim Die Hard. (Ảnh: Independent).

Đầu năm 1987, nhà sản xuất Larry Gordon và Joel Silver tìm kiếm một ngôi sao dạng người hùng cho bộ phim hành động mùa Giáng sinh của họ. Bộ phim Die Hard có nội dung người hùng chống lại kẻ khủng bố muốn nổ tung một tòa nhà cao tầng ở New York. Nhân vật chính yêu cầu phải có đủ các yếu tố để trở thành một anh hùng cơ bắp khá quen thuộc lúc bấy giờ.

Người đầu tiên được nhắm tới là Frank Sinatra, ngôi sao của bộ phim The Detective (1968), cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết giật gân của tác giả Roderick Thorp. Tuy vậy, nam diễn viên này cho biết ông không mấy hào hứng với dòng phim hành động cơ bắp nữa, vì vậy hai nhà sản xuất đã tìm tới Arnold Schwarzenegger nhưng cũng bị từ chối bởi Kẻ hủy diệt đang tham gia bộ phim hài Twins cùng với Danny DeVito. Những cái tên như Richard Gere, Burt Reynolds, Harrison Ford, Sylvester Stallone, Nick Nolte, Don Johnson cũng đều từ chối dự án này.

Gần cuối danh sách chính là Bruce Willis, một cái tên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, nhưng không mấy nổi tiếng. Bruce khi đó đang đóng phim Moonlighting cùng với ngôi sao Cybill Shepherd nên anh đã từ chối. Tuy vậy, đoàn làm phim Moonlighting buộc phải nghỉ 11 tháng vì Cybill có thai, vừa đúng thời gian mà Die Hard cần để quay. "Cuối cùng thì phép màu đã xảy ra, 11 tháng là đúng thời gian tôi cần để thay đổi sự nghiệp của mình", Bruce Willis chia sẻ với tạp chí Entertainment Weekly vào năm 2007.

Bruce Willis "thổi làn gió mới" cho dòng phim hành động Mỹ. (Ảnh trong phim).

Bộ phim Die Hard không chỉ khiến cho Bruce Willis trở thành một ngôi sao hành động hạng A, mà con định nghĩa luôn con đường đóng phim của anh sau này. Trước Die Hard, các ngôi sao hành động cơ bắp Hollywood thời kỳ này thường định nghĩa với hình ảnh đá tảng, mạnh mẽ, bất khả chiến bại. Nhưng với Bruce, sự hài hước, dễ tổn thương và có tính "người" hơn là sự hấp dẫn vô cùng lớn đối với người xem, thay vì ngưỡng mộ người hùng, khán giả đồng cảm và thấu hiểu hơn nhân vật trên màn ảnh.

Nhà sản xuất Gordon nói: "Trong cái xã hội nhiễu nhương, bão giá này, Bruce Willis xứng đáng tới từng cắc mà chúng tôi bỏ ra".

Suốt những năm 90, Bruce Willis tiếp tục khai thác hình ảnh người hùng hành động trong các bộ phim như The Last Boy Scout, Death Becomes Her… Luôn có bạo lực trong sự hài hước và hài hước trong bạo lực ở phim của Bruce. Sự thành công vang dội của bộ phim Pulp Fiction đã phần nào giúp "trẻ hóa" sự nghiệp điện ảnh của Bruce Willis sau những thất bại trong The bonfire of the Vanities, Hudson Hawk, nhưng anh từ chối các dự án phim có phần an toàn. Bruce Willis chọn những bộ phim khoa học viễn tưởng có độ khó cao như 12 Monkeys và The Fifth Element, nhưng vẫn đảm nhận các vai "cháy nổ" trong Armageddon, bộ phim ăn khách nhất toàn cầu năm 1998.

Bruce Willis trong phim Looper. (Ảnh trong phim).

Trong thập kỷ vừa qua, Bruce Willis xuất hiện trong hàng loạt phim bị đánh giá là kém chất lượng, tuy nhiên vẫn có những điểm sáng le lói. Anh tham gia Moonrise Kingdom và bộ phim được Bruce đánh giá là hay nhất sự nghiệp của mình Looper.

Hình ảnh nhân vật anh hùng trong các phim hành động của Bruce Willis có sức ảnh hưởng tới một chuỗi các bộ phim sau này. Ta có thể thấy nó trong Jason Statham, Vin Diesel cho tới sự láu lỉnh của Ryan Reynolds. Tuy vậy, sẽ khó có diễn nào đủ khả năng để sở hữu một "bộ sưu tập" phim hoành tráng, đa dạng, thú vị và mang tính giải trí cao như Bruce Willis. Nam diễn viên đã tự tạo ra một thể loại phim riêng mình, như Bruce phát biểu trong Comedy Central Roast năm 2018: "Die Hard không phải là phim của mùa Giáng sinh, mà nó là một bộ phim của Bruce Willis".