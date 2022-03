Mới đây, Wanda Sykes, một trong ba người dẫn chương trình trao giải Oscar 2022 đã lên tiếng về sự cố Will Smith tát Chris Rock. Theo đó, mặc dù cô không trực tiếp có mặt tại sân khấu khi sự việc diễn ra, nhưng vẫn cảm thấy "tồi tệ" thay cho nam diễn viên hài 57 tuổi Chris Rock.

Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes (trái sang phải) dẫn chương trình trao giải Oscar 2022. (Ảnh: Oscar 2022)

Diễn viên gạo cội đã chia sẻ tại Ellen Show vào hôm qua (31/3) rằng: "Will Smith đã xin lỗi Viện Hàn lâm và Chris Rock, nhưng anh ta cần phải có một lời xin lỗi chính thức tới ba người dẫn chương trình. Chúng tôi phụ trách chương trình này với vai trò người dẫn chuyện và bỏ rất nhiều công sức để mang lại bầu không khí thú vị cho đêm trao giải", Wanda Sykes nói.

Cô cũng dành sự cảm thông cho Chris Rock. "Tôi gặp Chris Rock sau khi sự cố diễn ra tại một buổi party. Khi tôi tiến tới thì Chris chủ động nói: "Tôi xin lỗi, đêm đó đáng ra phải là màn trình diễn của các bạn. Bạn, Amy và Regina đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tôi thành thật xin lỗi vì buổi lễ cuối cùng chỉ còn lại thảm họa. Chris là như vậy", Wanda chia sẻ với người dẫn chương trình Ellen.

Nữ diễn viên 58 tuổi cũng chỉ trích Ban tổ chức Oscar 2022 và Viện Hàn lâm đã để cho Will Smith tiếp tục có mặt trong buổi trao giải, thậm chí còn vinh danh Will Smith ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim King Richard.

Will Smith tát Chris Rock đã đi vào lịch sử tổ chức trao giải Oscar. (Ảnh: Independent).

"Bạn phải làm gương cho người khác, bạn không thể để một người hành động như vậy và thoải mái nhận giải thưởng được", nữ diễn viên da màu bức xúc. Chính vì vậy, người dẫn chương trình này muốn Will Smith phải bồi thường 200 triệu USD.

Trước đó, thông tin từ Viện Hàn lâm cho biết, họ đã yêu cầu Will Smith rời khỏi Nhà hát Dolby, nơi tổ chức trao giải Oscar 2022, sau khi có hành động vũ lực nhưng Will đã từ chối.

Không chỉ Sykes, nam diễn viên hài kỳ cựu Jim Carrey cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. "Tôi thấy xấu hổ khi mọi người đứng dậy vỗ tay chúc mừng giải thưởng dành cho Will Smith. Hollywood giờ chỉ còn là một tập thể "khom lưng". Chúng ta đã tha hóa đi nhiều so với trước đây", anh nói trong một chương trình truyền hình.

"Will Smith có thể có những uẩn ức cá nhân và tôi không có thù hằn gì với cá nhân anh ta. Tuy nhiên hành động của Will ảnh hưởng tới các nghệ sĩ khác, những người đã nỗ lực chăm chỉ để được xuất hiện trên sân khấu đó. Nếu tôi là Chris Rock thì tôi sẽ kiện Will Smith phải bồi thường 200 triệu USD, bởi đoạn clip đó (Will Smith tát Chris Rock - PV) sẽ tồn tại vĩnh viễn", Jim nói.

Vào đêm trao giải Oscar 2022 diễn ra vào ngày 27/3, Will Smith đã lên sân khấu tát Chris Rock bởi anh này lấy chuyện đầu trọc của vợ Will Smith ra đùa cợt. Sự cố của Will Smith đã xóa nhòa đi tất cả những nỗ lực của ngành điện ảnh Mỹ, của hàng trăm người cùng nhau tạo nên một đêm trao giải hoành tráng, tổ chức trong khi đại dịch Covid-19 vẫn còn là điều đáng lo ngại. Dư luận và truyền thông không chỉ nhớ tới Oscar 2022 mà còn về sự việc đáng tiếc do nam diễn viên 53 tuổi Will Smith gây ra.