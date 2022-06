BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói gì về màn trả lời ứng xử gây tranh cãi của Lệ Nam, Hương Ly?

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khép lại với ngôi vị Hoa hậu thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Châu. Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt là Lê Thảo Nhi và Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

Dù chung kết cuộc thi đã khép lại nhưng dư luận vẫn bàn tán không hồi kết về màn trình diễn của dàn thí sinh trong đêm thi quan trọng này. Trong đó, màn trả lời ứng xử bằng tiếng Anh của các thí sinh như Hương Ly, Lệ Nam... nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị chê bai trả lời ấp úng như "học sinh tập phát âm".

Lệ Nam, Hương Ly trả lời tiếng Anh tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Phần giới thiệu bản thân của thí sinh Hương Ly tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Video: Uni Network)

Trước ý những kiến trái chiều xoay quanh màn trả lời ứng xử bằng tiếng Anh gây tranh cãi của Lệ Nam, Hương Ly, phía BTC cuộc thi chính thức lên tiếng. Theo anh Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phó BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cho biết, anh đã đọc những bình luận về phần thi ứng xử của những thí sinh này.

"Tôi mong khán giả hiểu hơn đây là một sự cố kĩ thuật. Hương Ly, Lệ Nam và các bạn đã nỗ lực quá nhiều cho một hành trình vất vả. Và không thể vì 60 giây trên sân khấu để phủ nhận thành quả cả một quá trình", anh Bảo Hoàng cho hay.

Người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam lựa chọn trình bày song ngữ khi chia sẻ quan điểm của Top 16. (Nguồn: VTV)

Đề cập cụ thể đến sự cố kỹ thuật Phó BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cho hay: "Bởi vì echo micro khiến âm thanh vọng qua lại có độ trễ âm 1-3 giây nên các bạn (Hương Ly, Lệ Nam - PV) không kiểm soát được tông và giọng nói khi thuyết trình và ứng xử, tiếng vọng lại trễ và lớn làm các bạn mất bĩnh tĩnh và quên mất ý tiếp theo dự định nói, mất phong độ thường ngày khi tập luyện ứng xử.

Đây là hạn chế của khâu sản xuất năm nay khi tôi ít cho các bạn cơ hội tập với mic. Thực tế, tại sân khấu, cũng là lý do mà phần lớn Top 16 thuyết trình thiếu bình tĩnh hơn rất so với lúc tập luyện, áp lực thời gian, sân khấu và kỹ thuật âm thanh có lẽ đã làm phần trình bày của các bạn chỉ được chưa đến 50% so với những gì đã chuẩn bị.

Lúc xem Hương Ly, Lệ Nam và một số bạn chia sẻ, tôi mới nhận ra sai lầm này của BTC vì lúc ráp sân khấu chỉ giả định Top, không thuyết trình nhiều với micro, sân khấu lần này cũng khác rất nhiều với nên ê-kíp đã không nhận ra việc này khi ráp sân khấu".

Phó BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cũng bày tỏ mong khán giả sẽ ủng hộ một cách văn minh và tích cực cho các cô gái tham gia cuộc thi sắc đẹp này.

Anh Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phó BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ thêm với Dân Việt về thành tích của Hương Ly, Lê Hoàng Phương và những cô gái còn lại, anh Trần Việt Bảo Hoàng cho hay: "Hành trình đã khép lại với vương miện thuộc về ba cô gái xuất sắc và trọn vẹn nhất cuộc thi. Với Hương Ly, Hoàng Phương, tôi tin giám khảo cũng đã đắn đo thật nhiều khi chọn ra Top 3 chung cuộc và đặt 2 em ở ngoài lựa chọn này. Hai cô gái hội tụ vẻ đẹp hoàn vũ và tinh thần chiến binh, một khoảnh khắc nữa thôi đã chạm đến ước mơ của mình. Các em đã làm rất tuyệt vời và để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả, BTC và BGK".