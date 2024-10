Bức tranh độc đáo vẽ từ than và bột gạo đoạt giải Painting of the Year

Tối 2/10, tại TP.HCM, trong buổi trao giải UOB Painting of the Year lần thứ 2, họa sĩ Nguyễn Việt Cường được gọi tên với tác phẩm mang tên "Dòng chảy", hạng mục Nghệ sĩ thành danh.



Tác phẩm "Dòng Chảy" của Nguyễn Việt Cường, đạt giải cao nhất cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam, hạng mục Nghệ sĩ thành danh. Ảnh: BTC

Là người chiến thắng cao nhất ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh, nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng và được tranh giải thưởng danh giá UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á năm 2024 cùng với các nghệ sĩ thắng giải ở các nước Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái lan. Giải thưởng UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á sẽ được công bố vào ngày 13/11 trong buổi lễ trao giải tại Singapore.



Thông qua tác phẩm "Dòng chảy", nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường đã khéo léo sử dụng hai vật liệu bản địa là than đá và bột gạo để khắc họa câu chuyện về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Nghệ sĩ đã tỉ mỉ xử lý, làm sạch và nghiền nhỏ than đá thành sỏi trước khi rây lọc và rắc lên bề mặt toan. Gạo được nghiền thành bột, pha với keo rồi dùng phễu tạo hình cho dung dịch chảy dọc xuống lớp than đen.

Sự kết hợp này cuối cùng tạo nên một bức tranh phong cảnh thủy mặc đương đại với cuộc đối thoại đầy chất thơ giữa đen và trắng, gợi lên vẻ đẹp thanh thoát của địa hình thạch nhũ trong các hang động tại Việt Nam.

Bức tranh với chất liệu than và bột gạo tạo hiệu ứng bất ngờ

Mô tả về tác phẩm của mình, nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường chia sẻ: "Than đá Quảng Ninh đại diện cho khoáng sản công nghiệp từ đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc, còn bột gạo biểu trưng cho sản phẩm nông nghiệp từ đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam.



Tác phẩm này gửi gắm những chiêm nghiệm của bản thân tôi – một người con của vùng nông thôn miền Nam Việt Nam đã từng sống và chứng kiến những vận động công - nông nghiệp tại cả những vùng đô thị và ngoại thành. Khác với tranh thủy mặc truyền thống trên giấy hoặc lụa vốn nhẹ nhàng và thanh thoát, tác phẩm của tôi sử dụng sức nặng vật lý của gạo và than đá để truyền tải chiều sâu trong ý niệm.

Tôi hy vọng, tác phẩm của mình có thể truyền cảm hứng cho người xem suy ngẫm về những ảnh hưởng của nền nông nghiệp lúa nước và các ngành công nghiệp nặng lên cảnh quan thiên nhiên cùng tập quán nhân sinh bản địa".



Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Trưởng ban giám khảo cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam, chia sẻ đánh giá về tác phẩm thắng giải: "Dòng chảy là một tác phẩm độc đáo về chất liệu và cách thể hiện, nói lên cách tư duy mới của nghệ thuật đương đại nhưng vẫn giữ được tinh thần của hội họa. Hai chất liệu mà tác giả chọn để thể hiện là than đen và gạo trắng từ chất liệu tự nhiên trong đời sống, chứa đựng sức sống, tinh thần và tâm hồn người Việt.

Ta thấy tác giả có cách nhìn sâu sắc với một tâm hồn đầy cảm xúc. Tôi nghĩ đây là tác phẩm tốt về hình thức và cách thể hiện đồng thời chứa đựng một nội dung sâu sắc, xứng đáng được trao giải thưởng cao nhất năm nay".

Tác phẩm "Doraeco" của họa sĩ Phan Tú Trân, hạng mục Nghệ sĩ triển vọng

Ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng, nghệ sĩ Phan Tú Trân đã mang về giải thưởng Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm 2024 với tác phẩm "Doraeco".

Tác phẩm của Tú Trân gồm sáu lá bài xếp trên mặt bàn casino, trong đó mỗi lá đại diện cho một khía cạnh khác nhau của ô nhiễm sinh thái: đất (J rô), nước (Q cơ), không khí (K bích), năng lượng (Q chuồn). Lá bài Joker, với sự bối rối của Doraemon, ẩn dụ cho xung đột giữa tiến bộ công nghệ và hậu quả môi trường. Chưa được lật, lá bài cuối cùng ám chỉ một tương lai vô định của thế hệ sau khi họ kế thừa cả thành tựu lẫn những hậu quả mà thế hệ trước để lại.

Nghệ sĩ Phan Tú Trân giành giải thưởng Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm

"Tôi rất bất ngờ và hãnh diện khi đạt giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm, đó là sự ghi nhận rất có ý nghĩa cho công việc sáng tạo và là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật của mình.

Qua tác phẩm Doraeco, tôi muốn truyền tải thông điệp đến mọi người về ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ hệ sinh thái chung của nhân loại, hướng tới một hệ sinh thái xanh, sạch, bền vững.

Với việc đạt giải lần này và sự quảng bá rộng rãi, chuyên nghiệp từ cuộc thi UOB Painting of the Year, tôi tin tưởng rằng thông điệp từ tác phẩm của tôi sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn nữa trong cộng đồng", nghệ sĩ Tú Trân chia sẻ.



Các tác phẩm thắng giải của cả hai hạng mục Nghệ sĩ thành danh và Nghệ sĩ triển vọng của cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam sẽ được trưng bày tại Bảo tàng TP.HCM từ 5/10 đến 20/10, vào cửa tự do.