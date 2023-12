Bùi Thị Xuân Hạnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 là ai?

Tối 31/12, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 (Miss Cosmo Vietnam) khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Bùi Thị Xuân Hạnh, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hoàng Thị Nhung. Sau đêm chung kết, Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.

Bùi Thị Xuân Hạnh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: BTC)

Bùi Thị Xuân Hạnh (sinh năm 2001) từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô sở hữu chiều cao 1,71m cùng số đo ba vòng quyến rũ lần lượt là 82-60-87cm. Cô từng là học trò của siêu mẫu Vũ Thu Phương khi ghi danh tại The Face Vietnam 2023. Tại cuộc thi này, người đẹp gốc Ninh Bình được ví như "viên ngọc thô" mới được phát hiện và rèn giũa. Được biết, trước khi đến với The Face Vietnam 2023, Bùi Thị Xuân Hạnh là gương mặt hoàn toàn mới với chỉ hơn 2 tháng kinh nghiệm catwalk. Với sự hỗ trợ, hướng dẫn của HLV Vũ Thu Phương, Xuân Hạnh vượt qua nhiều đối thủ để tiến vào vòng chung kết The Face Vietnam 2023. Kết quả chung cuộc, Tú Anh trở thành Quán quân The Face Vietnam 2023. Vị trí Á quân thuộc về ba thí sinh là Xuân Hạnh, Minh Toại và Phương Vy.

Trở về từ cuộc thi The Face Vietnam 2023 với danh hiệu Á quân, Bùi Thị Xuân Hạnh tiếp tục ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi sắc đẹp này, người đẹp sinh năm 2001 bộc bạch: "Cách đây một năm, tôi chẳng có gì trong tay, chỉ có vỏn vẹn một chiếc vali với đôi giày cao gót và vài bộ quần áo, một mình đi vào Sài Gòn. Nhưng chẳng sao cả, không có kỹ năng, tôi sẽ học. Không có váy đẹp, tôi đổi lại bằng cả một vali chứa đầy ý chí và quyết tâm. Đó chính là quá trình tôi luyện nên tôi ngày hôm nay...

Tôi đặt chân trên hành trình tìm kiếm phiên bản tốt nhất của bản thân thông qua việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Là người con của vùng đất Ninh Bình, tôi tự hào và kiêu hãnh khi mang theo tinh thần của một vùng đất giàu văn hóa, nơi có di sản thiên nhiên và văn hóa phi vật thể độc đáo. Tôi hy vọng rằng, hành trình này sẽ trở thành một kỷ niệm tuyệt vời hơn!".

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh "đọ sắc" với Á hậu 1 Hoàng Thị Nhung. (Ảnh: BTC)

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Bùi Thị Xuân Hạnh trình bày dự án "Cuộc sống mới" nhằm mục đích hỗ trợ người vô gia cư khi lọt Top 2 chung cuộc. "Dự án này sẽ mang vai trò như một trung tâm để kết nối những người vô gia cư đến với doanh nghiệp, những cá nhân và tổ chức cần người làm", người đẹp sinh năm 2001 chia sẻ.

Tranh cãi Bùi Thị Xuân Hạnh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Ngoài trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Ninh Bình nhận được phần thưởng bằng tiền mặt 300 triệu đồng và giành quyền dự thi Miss Cosmo - Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế lần đầu tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Ngoài ra, Bùi Thị Xuân Hạnh còn giành giải thưởng phụ Người đẹp Thời trang, lọt Top 6 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất tại cuộc thi sắc đẹp này.

Kết quả chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khép lại với chiến thắng thuộc Bùi Thị Xuân Hạnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng yêu nhan sắc. Là người dẫn dắt chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, MC Đức Bảo gửi lời chúc mừng đến Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh: "Tôi xin chúc mừng tân Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh đã chinh phục được vương miện Miss Cosmo Vietnam bằng sự nỗ lực, nhan sắc, trí tuệ. Chúc hành trình sắp tới của em sẽ thật tỏa sáng và hoàn thành sứ mệnh của hoa hậu trong kỷ nguyên nhan sắc mới! Xin chúc mừng Á hậu Hoàng Thị Nhung, hôm nay em cũng đã trở thành người chiến thắng vì sự thông minh, bản lĩnh của mình".

Clip: Bùi Thị Xuân Hạnh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Nguồn: Ghi màn hình UNI NETWORK)

"Xuân Hạnh quá xứng đáng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khi trả lời ứng xử hay, thông minh, hùng biện mạch lạc, rõ ràng, phong thái tự tin. Tôi thấy cô ấy có hành trình nỗ lực cố gắng, ban giám khảo chấm thi cả một quá trình chứ có phải họ chấm mỗi đêm thi chung kết đâu", facebooker M.Y chia sẻ.

"Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 là Bùi Thị Xuân Hạnh hợp lý khi bạn có khả năng hùng biện tốt, kế hoạch thực tế, cụ thể. Nếu suy ngẫm sâu sắc hơn thì sẽ thấy Xuân Hạnh rất xứng đáng giành ngôi vị cao nhất! Chúc mừng em!", V.T bày tỏ.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khép lại với chiến thắng thuộc Bùi Thị Xuân Hạnh nhận được nhiều ý kiến trái chiều cộng đồng mạng. Thậm chí, một group "anti" tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đã đạt hơn 1,9 nghìn thành viên. (Ảnh: Chụp màn hình)

Từ góc độ khác, không ít người cho rằng, Bùi Thị Xuân Hạnh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chưa thuyết phục. Thậm chí, hàng loạt group "anti" Hoa hậu Bùi Thị Hạnh nhanh chóng được thành lập trên Facebook với số lượng thành viên theo dõi ngày càng tăng lên. Trong đó, một group "anti" tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đã đạt hơn 1,9 nghìn thành viên ngay sau khi chung kết khép lại. Nhiều cư dân mạng để lại biểu tượng cảm xúc "phẫn nộ" bên dưới nhiều bài đăng, hình ảnh của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 trên mạng xã hội Facebook.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, phía BTC cuộc thi hiện tại chưa đưa ra phản hồi gì về việc Bùi Thị Xuân Hạnh nhận phản ứng trái chiều, bị lập hàng loạt group "anti" khi vừa đăng quang. Dân Việt sẽ tiếp tục liên hệ phía BTC cuộc thi xoay quanh sự việc này.