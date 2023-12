Lời chúc mừng năm mới 2024 của dàn Hoa hậu, Nam vương hay và ý nghĩa nhất

Lời chúc mừng năm mới 2024 ý nghĩa của Á vương Du lịch Thế giới 2023 Quốc Trí

Năm 2023 là năm thành công với Quốc Trí khi anh giành giải Á vương 3 Mister Tourism World 2023 (Nam vương Du lịch Thế giới). Ngoài danh hiệu này, MC Quốc Trí còn giành các giải thưởng phụ trong khuôn khổ cuộc thi gồm: Trang phục dân tộc đẹp nhất (National Costume); Nam vương Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (Mister Tourism Asia Pacific) và giải nhì thuyết trình ứng xử hay nhất (The Best Speaker).

Trò chuyện với PV Dân Việt trước thềm đón năm mới 2024, Á vương Du lịch Thế giới 2023 Quốc Trí gửi lời chúc mừng năm mới 2024 đến mọi người: "Gia đình an khang - Sức khỏe vô vàn - Tiền bạc lai láng - Nhà nhà giàu sang.

Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và bình an bên gia đình! Và hy vọng mọi người sẽ luôn theo dõi cũng như ủng hộ nghệ sĩ để chúng tôi có thêm năng lượng làm việc tốt hơn, tích cực hơn và truyền đạt đến mọi người những giá trị tốt đẹp hơn! Happy New Year 2024!".

Trước khi giành giải Á vương 3 Mister Tourism World 2023, MC Quốc Trí từng đoạt giải Á quân Gương mặt truyền hình 2022. Hiện tại, Quốc Trí hoạt động nghệ thuật với vai trò MC và người mẫu. (Ảnh: NVCC)

Miss Earth Vietnam 2023 Đỗ Thị Lan Anh - Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất 2023



Trong năm 2023, Đỗ Thị Lan Anh liên tiếp trở thành chủ nhân vương miện Miss Earth Vietnam 2023 và danh hiệu Miss Earth Water (Hoa hậu Nước) trong khuôn khổ cuộc thi Miss Earth 2023 (Hoa hậu Trái đất). Chia sẻ với PV Dân Việt, người đẹp sinh năm 1997 bày tỏ niềm vui mừng khi gặt hái được những "trái ngọt" trong các cuộc thi sắc đẹp trong năm 2023.

Đỗ Thị Lan Anh giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất 2023. (Ảnh: Miss Earth Vietnam)

Đỗ Thị Lan Anh - Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất 2023 gửi lời chúc mừng năm mới 2024 đến mọi người: "Tôi xin được gửi đến độc giả của Dân Việt nói riêng và toàn thể người dân Việt Nam, những người đã luôn yêu thương, theo dõi hành trình của tôi trong một năm qua sẽ có một năm mới 2024 luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công rực rỡ!".

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi lời chúc mừng năm mới 2024

"Tôi xin gửi lời chúc đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và quý độc giả đón Tết Giáp Thìn 2024 bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào!", Hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi lời chúc mừng năm mới 2024. (Ảnh: FBNV)

Đề cập đến những dự định trong năm mới 2024, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết thêm: "Tôi đã sẵn sàng cho những dự án của riêng mình, nhưng hiện tại chưa thể tiết lộ được. Mong rằng mọi người vẫn sẽ luôn yêu thương và ủng hộ dự án và những hoạt động của tôi trong tương lai!".

Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn

Nhìn lại năm Qúy Mão 2023 được xem là "dấu son" của chàng bác sĩ điển trai Huỳnh Võ Hoàng Sơn khi anh giành ngôi vị Á vương 1 Mister Universe Tourism 2023 (Nam vương Du lịch hoàn vũ). Đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Võ Hoàng Sơn cũng là người mang về thành tích tốt nhất cho Việt Nam tại cuộc thi Nam vương Du lịch Hoàn vũ.

"Tôi xin kính chúc mọi người dân Việt Nam một năm mới 2024 an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý", Á vương 1 Mister Universe Tourism 2023 Huỳnh Võ Hoàng Sơn bày tỏ. (Ảnh: NVCC)



Trò chuyện với Dân Việt, Á vương 1 Mister Universe Tourism 2023 bày tỏ: "Một mùa xuân mới nữa đã về, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới Ban biên tập và đội ngũ phóng viên của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt. Qua đây, tôi cũng xin kính chúc mọi người dân Việt Nam một năm mới 2024 an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý! Chúc quý Ban biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt sức khỏe dồi dào, có nhiều bài viết thật hay gửi tới độc giả trong và ngoài nước".

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu

Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 diễn ra vào tối mai (31/12) tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ngọc Châu sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Là Hoa hậu hiếm hoi của showbiz Việt khép lại nhiệm kỳ vào đúng ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mang đến cho Ngọc Châu nhiều cảm xúc vui mừng, hồi hộp đan xen. Cô gửi lời chúc mừng năm mới 2024 đầy ý nghĩa đến mọi người luôn vui khỏe, nhà nhà sung túc, vui xuân an lành!

"Tôi xin chúc quý báo Điện tử Dân Việt luôn luôn có những bài báo chất lượng, chúc các anh chị phóng viên, cộng tác viên của tờ báo trên mọi miền đất nước có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công!", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhắn gửi.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu trao vương miện cho tân Hoa hậu đúng vào đêm 31/12/2023. (Ảnh: FBNV)

Á vương Hòa bình Quốc tế Vũ Linh

Tại cuộc thi Mister Grand International 2022 (Nam vương Hòa bình Quốc tế), Nguyễn Vũ Linh - đại diện Việt Nam đã có phần thể hiện nổi bật trong hành trình tham gia cuộc thi này. Kết quả, anh giành ngôi vị Á vương 4 Mister Grand International 2022.

Trước khi tham gia "đường đua" Nam vương Hòa bình Quốc tế, Vũ Linh từng gặt hái được loạt thành tích đáng nể trong các cuộc thi người mẫu. Cụ thể, anh từng từng giành giải Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam. Gần đây nhất, chàng người mẫu 9x đến từ Bến Tre lọt Top 10 chương trình The Next Gentleman. Năm 2022, Vũ Linh trở thành tiếp viên của một hãng hàng không nổi tiếng và là người mẫu tự do tại TP.HCM.

Á vương Vũ Linh gửi lời chúc mừng năm mới 2024 ý nghĩa đến mọi người. (Ảnh: NVCC)



Á vương Hòa bình Quốc tế 2022 gửi lời chúc mừng năm mới 2024: "Tôi xin chúc cho các khán giả nói chung và quý độc giả Báo NTNN/Điện tử Dân Việt nói riêng sẽ có một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Chúc cho Ban biên tập và các phóng viên sẽ có thật nhiều năng lực để có thật nhiều bài viết xuất sắc".

Giang Thái: "Danh hiệu Á hậu 4 Đại dương Việt Nam vừa vặn với tôi trong năm 2023"



Nhân dịp đầu xuân năm mới 2024, Á hậu Giang Thái gửi những lời chúc tốt đẹp đến mọi người: "Tôi xin chúc cho mọi người sẽ có một năm mới 2024 thật tưng bừng, ước gì được đấy, tràn ngập niềm vui, tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Và đặc biệt, tôi xin chúc cho mọi người sẽ có một sức khỏe thật tốt. Vì có sức khỏe, chúng ta sẽ có tất cả!

Năm 2024 hứa hẹn thật nhiều những điều tuyệt vời đang chờ chúng ta ở phía trước! Đừng chần chừ, hãy chạy thật nhanh về phía trước nhé! Tôi yêu mọi người rất nhiều!".

Nhan sắc của Á hậu Giang Thái được người hâm mộ khen ngợi ngày càng thăng hạng. (Ảnh: NVCC)

Giang Thái tên đầy đủ là Thái Đào Trúc Giang, sinh năm 1997. Cô đang học ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Văn hiến. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,69m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 85-62-90cm. Hiện tại, Á hậu Giang Thái đang làm MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, người đẹp sinh năm 1997 giao tiếp tốt tiếng Anh và có thể nói tiếng Trung. Á hậu Giang Thái là gương mặt quen thuộc trong các chương trình của Đài Truyền hình TP HCM (HTV). Cô từng vào Top 10 Én Vàng 2019, giành giải The Best Voice Gương mặt truyền hình 2022. Gần đây, cô nhận lời trở thành mentor (huấn luyện viên) cuộc thi Micro Vàng 2023.

Á vương Siêu mẫu Thể hình thế giới Ngô Hoàng Lĩnh

Trong năm 2023, Ngô Hoàng Lĩnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi giành giải Á vương 3 Siêu mẫu Thể hình Thế giới (World Fitness Supermodel). Để có được danh hiệu này, Ngô Hoàng Linh đã nỗ lực "lột xác" từ chàng trai nặng 132kg đến nam người mẫu sở hữu vóc dáng săn chắc với số đo ba vòng lần lượt là 110-85-105 cm cùng chiều cao 1,87m. Trước khi giành giải Á vương 3 Siêu mẫu Thể hình Thế giới, Ngô Hoàng Lĩnh từng giành giải Á quân PT Star 2022. Hiện tại, Ngô Hoàng Lĩnh là người mẫu tự do, huấn luyện viên thể hình tại TP. HCM.

Á vương Siêu mẫu Thể hình thế giới Ngô Hoàng Lĩnh. (Ảnh: FBNV)

Á vương Siêu mẫu Thể hình thế giới Ngô Hoàng Lĩnh gửi lời chúc mừng năm mới 2024: "Tết tới nơi rồi, tôi xin chúc quý độc giả của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt sẽ có một cái Tết thật ấm cúng, thật yêu thương bên gia đình của mình. Và chúc năm mới tất cả mọi người: Tấn tài, tấn lộc, vạn sự thành công!".

Á vương Phùng Phước Thịnh

Sự đam mê dành cho nghề người mẫu và thái độ cầu tiến là một trong những yếu tố giúp Phùng Phước Thịnh từng bước chinh phục danh hiệu Á vương cuộc thi Nam vương Du lịch Thế giới 2022 (Mister Tourism World).

"Năm mới 2024, tôi xin gửi lời chúc đến mọi người sẽ đón một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, thanh tâm, an lạc và hạnh phúc!", Á vương Phùng Phước Thịnh gửi lời chúc mừng năm mới 2024. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với PV Dân Việt, Á vương Phùng Phước Thịnh cho biết, năm 2023 là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của anh trong vai trò ca sĩ và đã nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. "Tôi vui mừng khi bản thân càng khẳng định được vị trí trong làng giải trí Việt. Năm mới 2024, tôi xin gửi lời chúc đến mọi người sẽ đón một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, thanh tâm, an lạc và hạnh phúc!".